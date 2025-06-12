台積電今除息，市場期待「秒填息」（記者洪友芳攝

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭台積電（2330）於今（12）日除息，這次除息是針對去年第四季盈餘配息，每股配發現金股利4.5元，值新台幣升值、關稅不確定等因素，是否能再度上演「秒填息」，將受市場矚目。

台積電昨收1065元，上漲20元、上漲1.91％，呈現連三漲，且為四個多月以來新高，最特別的是，昨盤後爆出鉅額交易，其中，有14張成交價為1145元，為今天填息增添樂觀氛圍。

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受惠客戶對AI需求強勁，台積電4月營收飆高達3495.66億元並創新高，5月受到台幣升值等因素影響，營收月減8.3%，但仍達達歷史次高水準，4、5月累計營收為6700.82億元，已達先前財測換算新台幣9360中位數的逾七成；市場推估，台積電第二季財測達標無虞。

台積電這次除息是針對去年第四季盈餘配息，每股配發現金股利4.5元，也是採季配息以來最高的現金股利，股利發放日為7月10日，估計總金額高達約1167億元現金，可望挹注台股資金活水。

台積電自2019年起改採每季配發股利，過去除息有18次在除息當天就快速填息。

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