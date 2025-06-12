經濟學人揭露，美國和中國如何在貿易戰中互相恐嚇。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中美兩國在倫敦的貿易會談剛結束，美國總統川普在「真相社交」上用他標誌性的大寫字母寫：「我們總共獲得55%的關稅，中國獲得10%，中美兩國關係非常好。不過，《經濟學人》卻指出，當中美官員們在倫敦會面時，貿易戰的代價已經非常明顯，並揭露美國和中國如何互相恐嚇的「背後秘辛」。

《經濟學人》表示，這場中美貿易戰，既未如美方所願快速見效，中方亦無法徹底擊敗對手。雙方彼此依賴，互為要害，未來更可能不斷動員並解除經濟武器，以維持平衡，進入長期「恐嚇對恐嚇」的新冷戰格局。

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該文指出，「倫敦會晤」是在川普總統與習近平於6月5日通話之後舉行的。儘管雙方目標僅是恢復上月在日內瓦達成的脆弱停火協議，但過去數週的經濟傷害已難以回復原狀。

據報導，川普重返白宮就職以來，與習近平首次通話，就是要解決稀土供應的問題。川普稱，這是一次「非常好」的通話，但事實上「習近平似乎不急於接聽川普的電話」，這對於美國來說，不是想像中的貿易戰。因為在4月2日，川普宣布全面加徵關稅後，川普聲稱各國都在「拍他馬屁」，以求達成貿易協議，唯獨中國採取了不同的做法。

該文指出，在4月之前，許多經濟學家曾認為，如果川普兌現關稅威脅，中國出口將暴跌，人民幣也會暴跌。但中國選擇了對等報復，並不惜承受自身經濟風險，結果雙方互傷，促使美方不得不回頭尋求協商。

但更出人意料的是，中國在出口下降的同時，成功轉向歐洲與東南亞市場，使總體出口逆勢成長6%，貨幣對美元亦升值。

《經濟學人》直言，中國對美國施加了強大的限制，在業界早眾人所知，但白宮或許並未充分意識到。直到美方警覺並意識到，國內供應鏈已被中國「掐喉點」。

據報導，中國透過管制稀土出口，導致了美國汽車產業被迫暫停產線，引發了美國供應鏈的恐慌。市場擔憂，如果稀土中斷持續，恐將波及更多零組件生產，且美國國防生產武器的關鍵稀土材料，也是掌握在中國手上。

專家指出，中國的反抗展現了對川普的忍耐力，加上對稀土出口的管制，讓美國決定不能再承受這種自作自受的痛苦，因此放過了中國。此事件揭露了中國使用了最強大的經濟武器反擊美國。

《經濟學人》認為，現今美國和中國都無力擊敗對方，儘管方式不同，但雙方仍然相互依賴。對於中國來說，一直都清楚這個現實，美國在短期內難以減輕中國的控制，現在雙方也應該看得更清楚了。

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