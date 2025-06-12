再向聯準會喊話 川普：利率應降1個百分點

美國總統川普（Donald Trump）。（歐新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）在週三（11日）公佈新的消費者通膨數據後，再次向聯準會（Fed）喊話，呼籲央行推動大幅降息，將利率調降1個百分點。

《路透》報導，川普表示，5月消費者物價指數（CPI）是一個「很棒的」數據，並在社群平台真實社群發文稱，Fed應該將利率調降整整1個百分點。即將到期債務的利息將會少很多，這太重要了。

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美國5月CPI較去年同期小幅上升，因為許多預測人士預估，由於總統大幅調高多種產品的進口關稅物價壓力將加速。上（5）月，整體CPI較2024年5月上漲2.4％，略高於4月的年漲幅，而扣除食品、能源的核心CPI同期漲了2.8％。

隨著新的CPI數據公佈，美國聯準會將在下週舉行政策會議，官員預計將把利率維持在4.25-4.5％的目標區間。官員已表明，他們目前處於觀望狀態，因為川普貿易政策造成的混亂期況，使得經濟前景難以預測。

許多經濟學家以及聯準會官員認為，關稅將推高通膨，同時降低經濟成長，並抑制就業。隨著川普放棄一些最嚴厲的關稅，其中一些風險已經有所緩和。

聯準會面臨的主要問題是，關稅是會導致一次性、可以忽略不計的價格上漲，還是會造成持續更久的物價上漲。

紐約聯邦準備銀行最近發佈的報告顯示，工廠和服務公司正在轉嫁大量關稅。與此同時，週一（9日）發佈的另一份報告顯示，民眾對於未來通膨的擔憂有所減弱，可能會降低物價壓力持續上升的風險。

CPI數據公佈後，期貨市場增加了聯準會在9月會議上降息的可能性。花旗銀行（Citi）經濟學家表示，消費者物價指數數據應該會讓聯準會官員更加相信，今年前在通膨在關稅上升風險之前，已經有所下降，而且關稅導致通膨持續上升的風險很低。預計Fed將從9月開始連續降息5碼（1.25個百分點）。

其他經濟學家對於通膨的長期前景則持更為謹慎的態度。美國就業組織（Employ America）執行董事阿瑪納斯（Skanda Amarnath）表示，今年夏天稍晚，可能會看到商品通膨和電力通膨大幅加速，這兩者都可能導致利率在更長時間內維持高位，並因此增加經濟衰退的風險。

川普呼籲將利率下調1個百分點，這反映了央行官員通常為應對經濟緊急情況而採取的政策行動。儘管Fed官員對他的言論不以為然，但這名美國總統這段時間以來一直在呼籲放鬆貨幣政策。

川普關於聯準會降息將降低政府利息支出的發言，暗示了高短期利率對政府借貸帶來的巨額負擔。不過，聯準會受國會授權設定利率，以維持低通膨，同時促進最大的可持續就業成長。Fed並不負責管理政府借貸成本，官員也已表明，這不是他們審議未來利率政策的考量。

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