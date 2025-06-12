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別買長天期美債？新債王岡拉克全說了：清算時刻即將到來

2025/06/12 10:48

別買長天期美債？新債王岡拉克全說了：清算時刻即將到來雙線資本（DoubleLine Capital）創辦人、「新債王」岡拉克（Jeffrey Gundlach）
。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國的債務負擔與利息支出已變得「難以為繼」，根據雙線資本（DoubleLine Capital）創辦人、「新債王」岡拉克（Jeffrey Gundlach）的說法，這種情況可能會導致投資人撤出以美元計價的資產。他週三（11日）接受採訪時表示：「如今大家已意識到，長期美國公債不再是名副其實的避險資產，清算時刻即將到來。」

《彭博》報導，岡拉克在彭博全球信貸論壇（Bloomberg Global Credit Forum）受訪時，做了上述表示，他並建議投資人應考慮增加非美元資產的配置，並透露他的公司已開始將外幣納入旗下基金。

岡拉克將當前市場狀況比作1999年網路泡沫破裂前夕，以及 2006 和 2007 年的全球金融危機爆發前夕，他更指出，如今蓬勃發展的私人信貸市場，和2000 年代中期的「債務擔保證券」（CDO）市場有許多相似之處：「發行量龐大，市場接受度也非常高。」

岡拉克指出，近幾個月來公共信貸市場表現優於私人市場，並認為後者有「過度投資」現象，未來可能會引發被迫拋售的風險。

岡拉克說：「我認為現在獲得的額外報酬遠不如過去了。」他也舉了哈佛大學等美國一些機構可能會出售私人資產的例子。在川普政府削減撥款和資金的情況下，哈佛大學正在考慮出售部分捐贈基金中的私募股權部位。

談到美國公債時，岡拉克表示，若經濟轉弱，長天期公債殖利率可能進一步上升。若殖利率升至 6%，聯準會可能會出手實施量化寬鬆（QE），開始購買長天期公債，以控制借貸成本。

面對不斷上升的聯邦債務和赤字，雙線資本和PIMCO、 TCW 集團 （TCW Group）
等同業，普遍避開了最長天期的美國政府債券，而是轉向風險較低的短期債券。

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