留後路！WSJ：中國放寬稀土出口許可設6個月限制

知情人士透露，中國將對美國發放的稀土出口許可證設定6個月的限制。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕知情人士透露，中國將對美國車廠、製造商的稀土出口許可證設定6個月的限制，此舉將使北京在貿易緊張局勢再度爆發時，手中握有籌碼，同時也增加了美國工業的不確定性。

《華爾街日報》報導，北京同意暫時恢復稀土許可證，這是美中雙方在最新一輪倫敦會談後關鍵的突破之一，但是6個月的限制表明，雙方都保留了輕易再次升級貿易緊張局勢的手段。知情人士表示，作為中國暫時放寬稀土限制的交換條件，美國談判代表同意鬆綁近期對中國出售噴射引擎、相關零件、乙烷等產品的限制。

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知情人士提到，上（5）月在日內瓦達成的臨時協議執行框架細節仍在制定中，對此，白宮拒絕回應。

根據與中國官員協商的人士透露，北京方面希望保持對關鍵礦物的控制，以便為未來的談判提供寶貴的彈藥。知情人士稱，在倫敦會談期間，中國同意當美國總統川普和中國國家主席習近平簽署貿易框架協議後，將立即開始批准美企的稀土許可申請，最快可能在兩國元首簽署框架協議後一週內獲得批准。並指出，隨著中國批准申請，美國將開始取消反制措施。

川普週三（11日）表示，與中國達成的貿易停火協議已經達成，但最終仍需要他和習近平的批准。川普稱，所有磁鐵以及任何必要的稀土都將由中國預先供應，並未透露更多有關中國承諾的細節。

中國對稀土出口的控制已成為北京與華府貿易談判的關鍵籌碼，5月中旬，雙方在日內瓦達成貿易休戰協議，預計將鬆綁稀土出口，但美方隨後指責北京拖延發放出口許可證，中方則反稱川普政府破壞日內瓦協議。

知情人士指出，作為貿易框架的一部份，北京預計將開始發放稀土臨時許可證，將主要涉及用於製造電動車、風力發電機組、消費性電子產品和軍事裝備的元素。

透過這項臨時協議，華府和北京正在緩解1週前威脅全球供應鏈中斷的緊張局勢。現在雙方必須在8月之前就一項更廣泛的貿易協議進行談判。最近幾週，美中貿易戰已從關稅轉向兩國各自對對方急需的材料或產品的限制。

目前美中關稅維持在5月中旬雙方在瑞士達成協議的位置，川普在真實社群發文透露，在新的協議下，美國預計將獲得55％的關稅，中國的將獲得10％。

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