90天關稅暫停期延長！貝森特：「1條件」願意延期

貝森特週三表示，只要貿易夥伴在談判拿出誠意，川普政府願意將90天關稅暫停期延長

。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕90天關稅暫停期限有望延長，美財政部長貝森特週三（11日）表示，川普政府願意將川普總統目前對美國主要貿易夥伴的90天關稅暫停期延長至7月9日之後，只要他們在正在進行的貿易談判中表現出「誠意」。

CNBC報導，貝森特在華盛頓眾議院籌款委員會的聽證會上表示，美國有18個「重要貿易夥伴」。他表示，川普政府正在「努力與這些國家達成協議」。

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貝森特指出，很有可能的是，對於那些像歐盟這樣「本著誠意進行談判」的國家和貿易集團，美國會「提前日期，以繼續進行誠意談判」。

他告訴眾議院稅收起草委員會，如果有人不談判，我們就不會談判。

貝森特的言論表明，隨著最後期限臨近，川普政府可能更傾向於改變自己設定的最後期限。

川普政府官員曾多次表示，他們即將與6個國家簽署貿易協定，但迄今為止，白宮只宣布了與英國的正式貿易協定以及與中國的框架協議。

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