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各國央行瘋狂掃貨黃金！「這貨幣」都被擠下去了

2025/06/12 10:05

ECB報告指出，由於各國央行對黃金的需求日益強勁，黃金已成為2024年全球第2大儲備資產。（彭博）ECB報告指出，由於各國央行對黃金的需求日益強勁，黃金已成為2024年全球第2大儲備資產。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據歐洲央行（ECB）週三（12日）發布的最新報告，由於各國央行對黃金的需求日益強勁，以價值計算，黃金目前已擠下歐元，成為僅次於美元的2024年第2大儲備資產。不過分析人士指出，儘管推動金價上漲的各項有利因素目前仍在發酵，但部分機構的黃金持有量可能已接近飽和，央行未來購買黃金力道，也可能會比過去幾年放緩。

《CNBC》報導，黃金和歐元這2項資產，在2023 年全球官方儲備中的占比大約都是16.5%。不過到了2024 年，黃金上升至 19%，而歐元則下滑至 16%。美元仍穩居榜首，占比高達 47%。

不過各國央行的黃金儲備已接近1960年代的水準，目前各國央行占全球黃金需求的20%以上，但在2010年代，這個比例僅為10%左右。ECB 表示，調查結果顯示，越來越多新興市場和開發中國家的央行，因為擔憂制裁與主要貨幣在國際貨幣體系中的地位下降，轉而青睞黃金。

黃金價格近年來屢創新高，2025年更是屢次刷新紀錄。然而隨著美國關稅政策快速變化、全球市場出現動盪，近期金價漲勢轉趨震盪。

儘管推動金價上漲的各項利多因素目前仍存在，但市場也出現跡象顯示，央行未來幾個月的購金力道可能趨緩。根據ING銀行（ING Bank）對世界黃金協會（WGC）數據的分析，2025年第1季全球央行購金規模季減 33%，其中來自中國的黃金買盤明顯降溫。

Capital Economics氣候與大宗商品經濟學家侯賽因（Hamad Hussain）表示：「央行在這波黃金漲勢中扮演了關鍵角色，未來可能會繼續購買黃金，但速度可能會比過去幾年還要來得慢。」

RBC Brewin Dolphin 市場分析主管穆伊（Janet Mui）表示：「考量金價已大幅上漲，央行的購金動能可能會減弱。但從長期來看，地緣政治不確定性與分散儲備的需求，仍會支撐黃金作為儲備資產的吸引力。」她並指出：「隨著美國走向更孤立的貿易政策，其主要貿易夥伴的央行有動機將儲備從美元轉向其他資產。」

瑞銀全球財富管理（UBS Global Wealth Management）首席投資長海菲爾（Mark Haefele）上週在給客戶的報告中建議：「投資人應確保投資組合多元化，並持有足夠的黃金與避險基金部位，因為預計股市仍可能持續波動。」

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