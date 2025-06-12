Costco執行長鬆口了！門市營業時間可能延長 原因曝光

美式賣場好市多（Costco）的會員，可能很快就能享有更「物超所值」的體驗。（歐新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美式賣場好市多（Costco）的會員，可能很快就能享有更「物超所值」的體驗。好市多執行長瓦克里斯（Ron Vachris）透露，公司正在探究讓會員資格更有價值的方案，在Costco延長北美加油站的營業時間3個月之後，如今Costco也正在評估延長商店的營業時間的可能性。

據《CNBC Make It》報導，瓦克里斯在5月29日的財報電話會議上表示，北美顧客對加油站營業時間調整的反應非常正面。他透露：「加油站營業時間延長、新增加油站據點，以及油價下調的組合，讓我們的美國市場在過去一個月內，創下了歷來汽油銷量最高的2週之一。」

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也因此，Costco 現正考慮進一步讓顧客有更多時間在賣場內消費。瓦克里斯稱：「我們也在持續檢視營運層面，包括倉儲門市的營業時間。」

據《商業內幕》（Business Insider）本週報導，美國Costco將從6月底開始，開放年費130美元的「黑鑽卡會員」（Executive Membership）比年費65美元的「金星會員」（Gold Star Membership）提前一小時入店消費。

《商業內幕》引述的一封美國Costco內部電郵指出：「黑鑽卡會員是我們最忠誠的顧客，我們希望對他們長期支持 Costco 的承諾給予回饋。」

根據 Costco 的內部數據，在Costco全球的7960萬會員中，黑鑽卡會員人數僅有3760萬，但他們卻貢獻了公司 73% 的總銷售額。對於《CNBC Make It》的置評請求，Costco 則沒有回應。

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