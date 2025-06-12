晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

Costco執行長鬆口了！門市營業時間可能延長 原因曝光

2025/06/12 08:21

美式賣場好市多（Costco）的會員，可能很快就能享有更「物超所值」的體驗。（歐新社）美式賣場好市多（Costco）的會員，可能很快就能享有更「物超所值」的體驗。（歐新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美式賣場好市多（Costco）的會員，可能很快就能享有更「物超所值」的體驗。好市多執行長瓦克里斯（Ron Vachris）透露，公司正在探究讓會員資格更有價值的方案，在Costco延長北美加油站的營業時間3個月之後，如今Costco也正在評估延長商店的營業時間的可能性。

據《CNBC Make It》報導，瓦克里斯在5月29日的財報電話會議上表示，北美顧客對加油站營業時間調整的反應非常正面。他透露：「加油站營業時間延長、新增加油站據點，以及油價下調的組合，讓我們的美國市場在過去一個月內，創下了歷來汽油銷量最高的2週之一。」

也因此，Costco 現正考慮進一步讓顧客有更多時間在賣場內消費。瓦克里斯稱：「我們也在持續檢視營運層面，包括倉儲門市的營業時間。」

據《商業內幕》（Business Insider）本週報導，美國Costco將從6月底開始，開放年費130美元的「黑鑽卡會員」（Executive Membership）比年費65美元的「金星會員」（Gold Star Membership）提前一小時入店消費。

《商業內幕》引述的一封美國Costco內部電郵指出：「黑鑽卡會員是我們最忠誠的顧客，我們希望對他們長期支持 Costco 的承諾給予回饋。」

根據 Costco 的內部數據，在Costco全球的7960萬會員中，黑鑽卡會員人數僅有3760萬，但他們卻貢獻了公司 73% 的總銷售額。對於《CNBC Make It》的置評請求，Costco 則沒有回應。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財