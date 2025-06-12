中東局勢緊張！美股走低 台積電ADR逆勢上漲

美國紐約證券交易所大廳。（路透）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中東局勢緊張，然而溫和的通膨報告緩解投資人對關稅導致價格壓力的擔憂，並且正等待中美貿易談判的更多細節。週三美國股市收盤走低，道瓊工業指數幾乎持平，標普500指數下跌0.27%，那斯達克指數下跌0.5%，標普及那指結束連續三天的上漲動能，費城半導體指數小跌0.19%，台積電ADR上漲0.77%，收在214.10美元。

綜合外媒報導，消息人士稱，由於中東安全風險加劇，美國正準備部分撤離駐伊拉克大使館，伊朗一名高級官員表示，如果核談判失敗並與美國發生衝突，德黑蘭將攻擊該地區的美國基地，華爾街股市回吐了先前的小幅漲幅。

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此外，數據顯示，5月消費者物價小幅上漲，而經濟學家預計，由於川普政府的進口關稅，未來幾個月通膨將加速。年度整體通膨率為2.4%，低於路透的經濟學家預測的2.5%漲幅。

美中官員在倫敦進行兩天的會談後達成共識，表示將尋求兩國領導人對框架的批准。中國將批准稀土礦出口，而美國將取消向中國出售先進技術的限制。

大型股亞馬遜下跌2%，輝達下跌0.78%，蘋果下跌1.92%，特斯拉上漲0.1%。

道瓊工業指數下跌1.1點或0%，收42865.77點。

那斯達克指數下跌99.11點或0.5%，收19615.88點。

S&P 500 指數下跌16.57點或0.27%，收6022.24點。

費城半導體指數下跌9.97點或0.19%，收5232.53點。

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