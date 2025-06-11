桃市府打造桃園供應鏈與物流智慧運籌聯盟 促產業升級、創新

桃市府今攜手產學研代表，發起「桃園供應鏈與物流智慧運籌聯盟」籌備宣誓，促產業升級與創新。（記者黃政嘉攝）

〔記者黃政嘉／桃園報導〕2025亞太智慧商業物流展，今在桃園會展中心盛大開幕，為期3天，集結台灣物流產業指標性企業與國內外重量級專家講者，打造亞太智慧物流與商業應用的資源交流平台，其中，桃園市政府攜手產學研代表發起「桃園供應鏈與物流智慧運籌聯盟」籌備宣誓儀式，聯盟未來將作桃園智慧物流政策推動平台，促進產業升級與創新。

首屆的亞太智慧商業物流展以「物流X零售X電商」作年度策展主軸，規劃智慧運輸、倉儲、冷鏈、國際物流、周邊與服務、產業別物流等7大展區與4場主題論壇，呈現物流供應鏈上下游的技術應用與產業解方；明、後天的論壇，將有美國喬治亞理工學院教授 Benoit Montreuil 發表專題演講，分享智慧物流與實體 AI / Physical AI如何相輔相成的前瞻性研究成果，論壇相關資訊與報名方式可參閱官網（https://smartbusinesslogisticsasia.com）。

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物流展另首度打造AI智慧科技主題館，聚焦AI在物流產業的實際應用與創新突破，將展示多項智慧倉儲、即時配送、溫控管理、醫療物流、碳排監測與數據決策系統，突顯台灣在智慧物流領域的研發實力與產業實踐成果。

市長張善政表示，桃園是我國物流重鎮，吸引眾多國內外業者設立物流中心，並積極導入自動化科技打造智慧倉儲，大幅提升物流效率，期盼藉由本次展覽，推動成立「桃園供應鏈與物流智慧運籌聯盟」，以大手牽小手的合作模式，協助業者共同發展智慧物流，持續強化桃園在全國物流產業的關鍵地位。

2025亞太智慧商業物流展為期3天，今在桃園會展中心盛大開幕。（記者黃政嘉攝）

張善政指出，許多業者持續提出在桃園拓展大型倉儲的需求，顯示桃園市物流產業深具發展潛力，桃園將持續引領全國推動物流產業智慧化發展，此外，市府已成立「桃園智慧產業學院」，除輔導業者進行智慧轉型，也積極辦理人工智慧相關教育訓練課程，培育各層級員工的應用能力，協助產業迎接未來挑戰。

經濟部商業發展署長蘇文玲表示，物流服務是支撐供應鏈順暢運作的關鍵，近年來隨著消費行為改變，消費型物流需求快速增加，更需導入智慧科技提升物流服務效率，桃園因地理位置優越，成為全台物流中心最密集的地區，在經濟部推動的重要物流公共建設中，就有7座落腳桃園，其中已啟動4座，另3座正在興建中，期盼未來持續攜手各界精進物流服務。

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