政策利多！OIU免稅優惠再延10年 初審通過

為打造亞洲資產管理中心，立法院今天初審通過OIU免稅優惠再延10年。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕打造台灣成為「亞洲資產管理中心」，立法院財政委員會今天初審通過國際業務保險業務分公司（OIU）經營國際保險業務所得，可免徵營所稅、營業稅、印花稅及免予扣繳所得稅，優惠期間，延長10年，自今年2月6日起，延至2025年12月31日止。

為力拚台灣成為亞洲資產管理中心，行政院會日前通過金管會擬具的「國際金融業務條例」第22條之16修正案，將實施期間延長10年。

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金管會主委彭金隆昨日表示，OIU未來將有全新的風貌，包括可以與亞資中心高雄專區的銀行，承作保費融資與保單質借；目前已有5家壽險業將向高雄市政府遞件申請進駐專區，也顯示OIU業務活化和思維轉變。

彭金隆表示，過去OIU受限商品、壽險業也是單打獨鬥，但金管會目前已經擴大鬆綁，而且，由於比較基期低，相信未來成長空間會有很大。

在審查過程中，民進黨立委鍾佳濱提案，希望將證券國際業務分公司（OSU）免稅優惠，也就是說，讓OIU同步到2035年12月31日；鍾佳濱強調，不希望只有OIU稅負優惠延長，應該同步讓OSU延長十年，如此一來，可避免浪費立法成本。

不過，財政部表示，OSU免稅優惠距離屆滿還有3年，但通常會在快屆滿前，才會正式進行稅式支出評估，確認法案推行的成本效益，因此，今天OSU修法闖關沒成功。

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