富裔、德裔銷售預售屋違反公平法 共遭罰240萬罰鍰

預售屋案場未備妥持分總表且不當限制購屋人審閱契約，富裔、德裔遭公平會懲處。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕又有房地產業者挨罰。公平會今日公告，富裔、德裔開發台北市的「國王雙子星」預售屋時，未提供各戶持分總表之預售屋重要交易資訊給購屋人審閱，及要求購屋人須先給付定金、始提供預售屋買賣契約書攜回審閱，是足以影響交易秩序的顯失公平行為，違反「公平交易法」第25條規定，分別處富裔160萬元、德裔80萬元，共計240萬元罰鍰。

公平會指出，預售屋尚未具體成形，履約事項繁雜，應給購屋人充分時間瞭解預售屋重要交易資訊，包含預售屋買賣契約書、預售屋相關圖說、各戶持分總表等，否則對處於資訊弱勢地位的購屋人而言，即屬利用資訊不對稱之顯失公平行為。

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此外，建商或代銷業者如利用所擁有的資訊優勢地位，要求購屋人需先給付定金或一定費用，才提供契約書攜回審閱，則該收取定金行為，將影響購屋人作成交易決定，同時對於其他依法令規定提供契約書予購屋人攜回審閱的競爭同業，形成不公平競爭。

而公平會本次開罰的「國王雙子星」建案於去（2024）年4月至7月期間，銷售現場未備妥各戶持分總表，及不當限制購屋人審閱契約等情事，已構成足以影響交易秩序之顯失公平行為，違反「公平交易法」第25條規定。

公平會再次呼籲，建商及代銷業者於銷售預售屋時，應先將該準備的資訊完整備齊供購屋人充分審閱，並注意不得有不當限制契約審閱權的行為，使消費者慎其所選，樂其所住。另配合電子化、無紙化等趨勢，預售屋買賣契約書亦得以樣本、影本及足以呈現內容的光碟或其他電子媒體形式提供，方式相當多元，對建商應無困難。

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