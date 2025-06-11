投資詐騙猖獗！前財長蘇建榮被冒名「分享」當沖選股

歹徒冒用前財政部長蘇建榮名義建立LINE帳戶，蘇建榮提醒民眾勿上當。（蘇建榮提供）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕投資詐騙愈來愈猖獗，繼金管會保險局副局長陳清源名義遭冒用後，前財政部長蘇建榮也出現被冒名情況，歹徒假冒蘇建榮名義，邀請民眾加入LINE群組，宣稱可分享「當沖選股」等投資情報。蘇建榮特別澄清，這是詐騙集團的手法，請民眾切勿相信。

蘇建榮表示，近期接獲外界反映有不肖人士冒用他的名義，邀請民眾加入LINE群組，宣稱可分享政策脈動、資金流向、量價結構與市場節奏等。他表示，接獲反映後他立即向165反詐騙專線諮詢，但因他本人帳戶沒有被盜用，所以沒有辦法處理。

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除了165專線之外，蘇建榮也向LINE官方反映被冒名的問題，但LINE方面表示，須提供對方的LINE ID、電話號碼或email信箱才能處理。蘇建榮表示，他無法取得冒名者的相關資訊，只能公開相關訊息，提醒民眾勿上當受騙。

歹徒冒用前財政部長蘇建榮名義進行投資詐騙，蘇建榮提醒民眾勿上當。（蘇建榮提供）

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