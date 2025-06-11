東琉線6家輪船業者聯合行為延展獲准 為期5年

誠翔輪船等6家經營東琉線業者，申請延展共同售票、排班等聯合行為，公平會放行。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕公平會今日公告，東琉線6家輪船業者含誠翔、眾益、飛馬、東信、競強及觀光輪船公司申請「東港（鹽埔）－小琉球航線」聯合排班、共同售票、同一票證等聯合行為延展許可案通過，許可期限為今（2025）年7月2日至2030年7月1日止，共計5年。

公平會說明，誠翔等6公司前於2006年間申請「東港－小琉球航線」實施聯合排班、共同售票、同一票證等聯合行為許可，並分別於2009年、2012年、2015年及2020年間申請延展許可，因該許可聯合行為的期限是在今年7月1日屆滿，故誠翔等公司提出第5次聯合行為延展許可申請。

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公平會審議後認為，由於小琉球離島未設置機場，也無連接台灣本島的實體道路，對外交通運輸全仰賴交通船接駁運輸，無其他運輸工具可資替代。誠翔等公司實施聯合排班、共同售票、同一票證後，可隨時互相支援及加開班次，有效增加各交通船之載客率以提升經營效率、降低人事成本、提升服務品質並減少消費者候船時間，增進消費者利益，並可提高緊急救難之效率。

公平會認為，此聯合行為與後續的正向效益有助於降低社會成本，將精簡的人事、場站費用成本用於換新設備，具有正面交通運輸效益。

此外，市場上亦有屏東線琉球鄉公所持股的琉興，及民營業者泰富、大福、藍白可供選擇搭乘，尚無顯著限制競爭之虞，本聯合行為應有益整體經濟與公共利益，故准予許可延展期限。

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