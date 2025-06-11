黃仁勳看好：量子運算正處於反曲點

輝達席執行長黃仁勳週三（11日）在巴黎VivaTech大會上重申，量子計算技術正處於反曲點。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達席執行長黃仁勳週三（11日）在巴黎VivaTech大會上重申，量子計算技術正處於反曲點 （曲線向上或向下彎曲，inflection point） 。

路透報導，量子運算可以解決目前需要輝達最先進的AI系統花費數年時間才能解決的問題。

黃仁勳補充說，量子計算將在未來幾年解決「一些有趣的問題」。

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今年 3 月，黃仁勳在輝達年度軟體開發者大會上談到量子運算的潛力時發表了類似的評論，收回他在1月所說的實用量子電腦還需要20年才能問世的言論。

今年3月，黃仁勳也宣布將在波士頓建立一個新的量子運算研究實驗室，與哈佛大學和麻省理工學院的科學家合作。

輝達日前（10日）宣布由NVIDIA Grace Hopper™ 平台所驅動的JUPITER超級電腦，是當前歐洲運算速度最快的超級電腦。與次快的系統相比，JUPITER超級電腦的高效能運算與人工智慧（AI）工作負載的速度提高了2倍以上。

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