全支付TWQR零手續費助小店家導入電子支付 店家衝破3.3萬家

全聯福利中心轉投資的全支付響應政府推動「無現金支付社會」政策，積極協助小店家導入全支付TWQR，並祭出「 0%手續費」優惠方案，至今全支付TWQR合作店家數已衝破3萬3000家，年增長率達50%。（全聯提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕全聯福利中心轉投資的全支付響應政府推動「無現金支付社會」政策，積極協助小店家導入全支付TWQR，並祭出「 0%手續費」優惠方案，至今全支付TWQR合作店家數已衝破3萬3000家，年增長率達50%。

食藥署於6月4日正式公告修正《食品良好衛生規範準則》，明定「調理即食食品時，手部不得同時或接續接觸金錢或其他有污染之虞物品」，違規者若未於期限內改善，可處新台幣6萬元至2億元罰鍰，新規讓許多以現金交易為主的台灣小吃店家面臨嚴峻挑戰。

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面對基層商家的實務需求與轉型壓力，全支付配合政府政策積極推動TWQR整合收款服務，店家僅需出示一組「全支付TWQR QR Code」，即可同時支援多家電子支付工具，大幅減少現金接觸、提升衛生安全與結帳效率，更可避免觸法風險。

全支付表示，全支付TWQR QR目前以商圈與夜市導入成效最亮眼，交易表現尤其突出，包括樂華夜市、臨江夜市及延三夜市等，導入覆蓋率平均達7成以上；全台合作店家使用的交易金額每月平均成長率高達更高達54%，顯示市場高接受度與消費者使用習慣的快速轉變。

全支付總經理游金榮表示，全支付600萬會員分布全台，為提供用戶支付體驗與促進數位普及，將積極與各縣市政府合作，減少電子支付在城鄉間的落差，全支付已與雲林縣政府及台東縣政府達成合作共識。

兩縣市蘊藏豐富的在地小吃與農特產品，需進一步推廣及深化數位的應用，因此將透過各方合作加速當地店家串接全支付TWQR，並整合行銷資源，引導會員前往合作店家消費，不僅增加店家曝光與實際收益，會員亦可使用全點折抵消費，形成良性消費循環。

為進一步促進電子支付使用，全支付同步「掃全支付TWQR享3% 回饋」，自即日起至9月30日止，不限消費金額、回饋無上限，鼓勵消費者至合作店家使用全支付付款，創造店家與消費者雙贏的交易環境。

此外，全支付「TWQR 0%手續費優惠」也將持續實施至12月31日，協助更多小吃美食店家無負擔地導入電子支付，透過全支付TWQR，店家可輕鬆實現多支付整合、零手續負擔、快速交易結帳，更能順利因應即將全面上路的食安新制，提升整體餐飲營運品質與數位轉型效率。

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