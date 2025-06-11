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越喊越誇張2026年無煤？盧秀燕電力數學有3大漏洞

2025/06/11 17:43

台中市長盧秀燕屢為中火槓上台電，喊出2026年無煤，但以其說法，對照新增機組、台中用電狀況，現實難以達標。（記者林菁樺攝）台中市長盧秀燕屢為中火槓上台電，喊出2026年無煤，但以其說法，對照新增機組、台中用電狀況，現實難以達標。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕台中市與台電近期頻頻為台中電廠（中火）開戰，台中市長盧秀燕今（11日）再稱2028無煤中火不是夢，甚至可提前到2026年；但盧市長電力數學算公式，有三大BUG（漏洞），中佳電力商轉時程、中火電量只以空汙季節6個月估算，同年中火若要無煤全部拆除，即使中火與中佳新燃氣都順利上線相抵，仍有近200億度電力缺口要仰賴外援。

台中市長盧秀燕今天表示，未來一年半將在台中市上線的3大燃氣機組，可抵中火目前總發電量；根據台電規劃，中火一期兩部燃氣分別於今年底、明年底測試運轉，但民營電力中佳電廠原訂明年下半年，但相關人士指出，中佳並不順利、時程恐再往後遞延。

盧市長的電力數學會有問題，一個就是中佳商轉的時程，事實上，中佳早就在2018年籌設電廠，至今已有7年的時間，中佳過去也因都審被台中市政府卡關，簡直是中火一期因都審延宕15個月的翻版，中市府對國營、民營電廠態度如出一轍；相關人士感嘆，現在才知道中佳電廠對中火無煤的重要性，還把中佳明年完工視為理所當然。

第二個BUG，盧市長估算中火目前發電量3300MW（330萬瓩），指的是台電所允諾的空污季節，台電最多6部滿載電量、約330萬瓩，而實際調度操作，不能只看空污季節的6個月，台電於非空污季節最多有9部空間，3部機組差距就有165萬瓩。

再退一步，若要如盧市長今日許願強調，2026年要無煤不是夢，以台電、中佳3部都超級順利運轉，3台裝置容量共約321萬瓩，若換取10部燃煤全部除役，（以9部滿載估算）約495萬瓩，也不足174萬瓩。

第三問題是，若燃煤全部除役，新燃氣依舊無法支撐台中市用電；以電力度數來看，2026年台中市用電量會持續成長，台電推估約達到370億度，而中火一期運轉與中佳都於同年商轉，估計能貢獻近172億度，等於台中還是少近200億度，依舊要仰賴外援。

而盧市長許願前，還要先了解，中火一期的第二部新機組是明年底才測試商轉，也就是2026年，實際上「不能」算這一部機組的發電量；且中佳無法順利明年下半年完工，更與台中脫離不了關係。

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