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食安新規上路 支付業者：TWQR成餐飲業首選解方

2025/06/11 17:33

全支付表示，為響應政府推動「無現金支付社會」政策，全支付積極導入TWQR。（業者提供）全支付表示，為響應政府推動「無現金支付社會」政策，全支付積極導入TWQR。（業者提供）

〔記者徐子苓／台北報導〕食藥署近日公告修正《食品良好衛生規範準則》，明定「調理即食食品時，手部不得同時或接續接觸金錢或其他有污染之虞物品」，違規者若未於期限內改善，可處新台幣6萬元至2億元罰鍰。此新規上路，許多以現金交易為主的台灣小吃店家面臨挑戰。

全聯福利中心旗下的電子支付「全支付」指出，公司積極導入TWQR、響應無現金支付，店家僅需出示一組「全支付TWQR QR Code」，即可同時支援多家電子支付工具，此舉不僅大幅減少現金接觸、提升衛生安全與結帳效率，更可避免觸法風險，讓店家更專注於提供優質餐點與顧客服務。

在全球數位浪潮席捲下，日常交易的電子化已成為現代生活不可或缺的一部分，全支付宣布，會員數正式突破600萬人次，為響應政府推動「無現金支付社會」政策，全支付積極導入TWQR，並祭出「 0%手續費」優惠方案。

截至目前，全支付TWQR在全台合作店家數已突破3萬3000家，年增長率達50%，其中以商圈與夜市導入成效最亮眼，包括樂華夜市、臨江夜市及延三夜市等，導入覆蓋率平均達7成以上，全台合作店家使用的交易金額每月平均成長率更高達54%。

為進一步促進電子支付使用，全支付公布「掃全支付TWQR享3%回饋」活動，自即日起至2025年9月30日止，不限消費金額、回饋無上限，鼓勵消費者至合作店家使用全支付付款，創造店家與消費者雙贏的交易環境。

此外，全支付「TWQR 0%手續費優惠」也將持續實施至2025年12月31日，協助更多小吃美食店家導入電子支付，共同提升整體餐飲營運品質與數位轉型效率。

全支付總經理游金榮表示，全支付將持續投入資源，推動TWQR普及至全台各地，將積極與各縣市政府合作，減少電子支付在城鄉間的落差。

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