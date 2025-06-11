晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

馬斯克公開向川普懺悔認錯 網友反應兩極

2025/06/11 17:06

馬斯克向川普認錯，曝後悔發文「我太超過」。（路透）馬斯克向川普認錯，曝後悔發文「我太超過」。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕科技大亨馬斯克（Elon Musk）美東時間11日凌晨無預警於社交平台X上對川普懺悔，表示「後悔」發表針對川普貼文，還稱「說得太超過了」。貼文一出，引發網友熱議，對於馬斯克向川普懺悔認錯之舉，網友的評價相當兩極，有的網友有認為馬斯克很勇敢，願意承認錯誤，但也有網友認為馬斯克根本不需要道歉。

綜合媒體報導，馬斯克近日因《大而美法案（One Big Beautiful Bill Act）》與和美國總統川普關係決裂，並在社群媒體發表大量充滿惡意和煽動性的言論攻擊川普，像是稱若沒有他幫忙，川普本會輸掉2024年總統大選，指責川普忘恩負義並建議大家彈劾川普，不僅如此，馬斯克還指控川普出現在已故「淫魔富商」艾潑斯坦的「性醜聞檔案」等。

未料，馬斯克11日無預警於社交平台X上對川普懺悔，表示「後悔」發表針對川普貼文，還稱「說得太超過了」。

報導指出，馬斯克並未明說他覺得「太超過了」的貼文具體是指哪些，但馬斯克之前有關彈劾川普、川普出現在艾潑斯坦名單上的貼文已被刪除。

馬斯克貼文一出，引發網友熱議，對於馬斯克向川普懺悔認錯之舉，網友的評價相當兩極，有的網友正面看待稱，「說這話需要勇氣。尊重你，馬斯克」、「哥們……這次公開道歉意義重大。很少有人會因為不尊重川普總統而道歉。謝謝你，馬斯克！」、「和解是最好的。畢竟，以眼還眼會讓全世界變得盲目」、「我們要恢復這一切。讓美國再次偉大。打電話給川普總統。」、「你在道歉？這是必要的。這太過分了。非常感謝你承認了這一點。我知道你們都是好人，都希望美國好。謝謝。」等。

但也有網友認為馬斯克根本不需要道歉，稱「為什麼後悔？你是世界首富，還是下一任總統？沒必要後悔。」、「你還想跟戀童癖做朋友嗎？這說明你的性格怎麼樣？」、「馬斯克害怕了」。還有一些網友質疑馬斯克被威脅，或帳號被盜了。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財