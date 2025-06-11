馬斯克公開向川普懺悔認錯 網友反應兩極

馬斯克向川普認錯，曝後悔發文「我太超過」。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕科技大亨馬斯克（Elon Musk）美東時間11日凌晨無預警於社交平台X上對川普懺悔，表示「後悔」發表針對川普貼文，還稱「說得太超過了」。貼文一出，引發網友熱議，對於馬斯克向川普懺悔認錯之舉，網友的評價相當兩極，有的網友有認為馬斯克很勇敢，願意承認錯誤，但也有網友認為馬斯克根本不需要道歉。

綜合媒體報導，馬斯克近日因《大而美法案（One Big Beautiful Bill Act）》與和美國總統川普關係決裂，並在社群媒體發表大量充滿惡意和煽動性的言論攻擊川普，像是稱若沒有他幫忙，川普本會輸掉2024年總統大選，指責川普忘恩負義並建議大家彈劾川普，不僅如此，馬斯克還指控川普出現在已故「淫魔富商」艾潑斯坦的「性醜聞檔案」等。

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未料，馬斯克11日無預警於社交平台X上對川普懺悔，表示「後悔」發表針對川普貼文，還稱「說得太超過了」。

報導指出，馬斯克並未明說他覺得「太超過了」的貼文具體是指哪些，但馬斯克之前有關彈劾川普、川普出現在艾潑斯坦名單上的貼文已被刪除。

馬斯克貼文一出，引發網友熱議，對於馬斯克向川普懺悔認錯之舉，網友的評價相當兩極，有的網友正面看待稱，「說這話需要勇氣。尊重你，馬斯克」、「哥們……這次公開道歉意義重大。很少有人會因為不尊重川普總統而道歉。謝謝你，馬斯克！」、「和解是最好的。畢竟，以眼還眼會讓全世界變得盲目」、「我們要恢復這一切。讓美國再次偉大。打電話給川普總統。」、「你在道歉？這是必要的。這太過分了。非常感謝你承認了這一點。我知道你們都是好人，都希望美國好。謝謝。」等。

但也有網友認為馬斯克根本不需要道歉，稱「為什麼後悔？你是世界首富，還是下一任總統？沒必要後悔。」、「你還想跟戀童癖做朋友嗎？這說明你的性格怎麼樣？」、「馬斯克害怕了」。還有一些網友質疑馬斯克被威脅，或帳號被盜了。

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