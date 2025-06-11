對等關稅引爆拉貨潮 前4月電子零組件加班工時創新高

主計總處公布前4月經常性薪資年增3.08%，為25年同期最大增幅。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕主計總處今公布1-4月經常性薪資平均4萬7523元、年增3.08%，為25年同期最大增幅；剔除物價因素後，前4月實質經常性薪資年增0.9%，為近4年最大增幅。另，因對等關稅引爆提前拉貨潮，近期出口暢旺，前4月製造業加班工時16.7小時、創14年新高，其中電子零組件製造業加班工時26.5小時、創統計以來新高。

根據主計總處調查，4月底工業及服務業全體受僱員工849.2萬人，月增2千人，其中製造業增加3千人最多；若與上年同月相較，則增加7萬人。前4月受僱員工平均849.2萬人、年增6.6萬人。

請繼續往下閱讀...

主計總處指出，由於AI商機持續，加上川普關稅政策引發提前拉貨效應，4月製造業加班工時17.8小時、創8年半新高，年增1.6小時；前4月製造業加班工時平均16.7小時、創14年同期最高，其中電子零組件製造業加班工時27.9小時、為近46年最高，年增3.4小時。

另，前4月全體受僱員工經常性薪資（含本俸及固定津貼）平均4萬7523元、年增3.08%；經常性薪資中位數3萬8116元、年增3%；扣除物價漲幅後，前4月實質經常性薪資為4萬3519元、年增0.9%，薪資成長速度超過通膨。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法