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迎暑假電商買氣夯！遊戲橘子旗下「購物橘子」業績大增

2025/06/11 16:41

遊戲橘子旗下「購物橘子」業績大增。（業者提供）遊戲橘子旗下「購物橘子」業績大增。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕迎接暑假，動漫遊戲大作齊發搶攻夏季商機！遊戲橘子（6180）旗下電商平台「購物橘子」觀察，每年鄰近暑假站上動漫周邊商品業績平均可較前月成長2成，今年5月更因Nintendo Switch 2發表，提前帶動電玩遊戲品類業績暴增近9成，加上VTuber動漫周邊帶動搶購熱潮，5月全站整體業績已較前月成長近1成。

遊戲橘子指出，看好今年暑假買氣，「購物橘子」致力於打造「線上秋葉原」，即日起推出「618大感謝祭」，包括限時3天搶618折價券、熱門Switch與PS5遊戲片整點限量只要618元，此外，618當天使用指定支付還可直接賺18%回饋。

遊戲橘子表示，今年暑假檔迎來《膽大黨：邪視》、《名偵探柯南：獨眼的殘像》、《鬼滅之刃 無限城篇》等動畫大作，帶動近兩週周邊買氣成長2倍，最熱門的商品類別包括柯南模型公仔、鬼滅角色立牌、聯名T-shirt，帶動線上抽一番賞、胸章的熱銷紀錄。

此外，暑假期間最受歡迎的遊戲類商品，今年受惠於Nintendo Switch 2新機發表，全站遊戲類商品業績較上月成長近9成、客單價翻倍成長，其中，最熱門商品包括Switch專用手把、主機收納包、遊戲卡盒最受歡迎，遊戲則以《薩爾達傳說：王國之淚》、《瑪利歐賽車9》、《寶可夢傳說Z-A》名列Top3熱賣榜。

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