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臺鹽布袋牙膏廠啟用 年產能擴大至約300萬支

2025/06/11 16:34

臺鹽（1737）斥資近億元在嘉義縣布袋鎮的生技妝品廠區內打造的GMP牙膏製造工廠昨天正式啟用，啟用後可擴大牙膏年產能達約300萬支，持續挹注業績。（臺鹽提供）臺鹽（1737）斥資近億元在嘉義縣布袋鎮的生技妝品廠區內打造的GMP牙膏製造工廠昨天正式啟用，啟用後可擴大牙膏年產能達約300萬支，持續挹注業績。（臺鹽提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕臺鹽（1737）斥資近億元在嘉義縣布袋鎮的生技妝品廠區內打造的GMP牙膏製造工廠昨天正式啟用，臺鹽董事長丁彥哲表示，去年臺鹽牙膏產品營收佔清潔品類逾40%，布袋廠啟用後可擴大牙膏年產能達約300萬支，持續挹注業績。

丁彥哲表示，全新啟用的布袋牙膏GMP工廠將升級現有的台塩膠原草本系列、護牙齦系列和鹹淨系列三大產品線共12支牙膏，同時正開發專業級全效訴求的修護抗敏感牙膏及兒童牙膏，也與家樂福、杏一和楓康等知名通路合作推出聯名牙膏，拓展銷售市場。

丁彥哲指出，韓國知名部落客調查韓國旅客來台旅遊必買台灣牙膏，他們特別喜歡台灣牙膏添加氟預防蛀牙，和薄荷成分帶來清涼潔淨的體驗。

臺鹽自民國89年開發第一支添加海鹽的鹹性牙膏至今，已累積25年牙膏製造經驗，臺鹽出產的牙膏不但100%在台製造、全系列添加氟以外，又有台灣海鹽、專利級膠原蛋白、薄荷、植萃草本、蜂膠等豐富選擇，在台灣市場佔有一席之地，是兼具台灣領先技術和特色台灣味的伴手禮首選。

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