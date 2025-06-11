台灣首份「強迫勞動調查」出爐 勞陣籲政府正視出口受阻風險

台灣勞工陣線今日發布「台灣企業落實禁止強迫勞動政策」問卷調查結果。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕歐盟將在2027年落實禁止強迫勞動及盡職調查等規範，為回應國際人權標準與ESG趨勢，台灣勞工陣線日前進行「台灣企業落實禁止強迫勞動政策」問卷調查，今（11）日正式發布報告。勞陣秘書長孫友聯指出．調查結果顯示，企業對政府在推動企業人權責任上的角色寄予厚望，呼籲政府應儘速訂定明確的政策與立法時程，提升企業對人權風險的辨識能力與整體人權保障。

台灣勞工陣線今日召開記者會，說明台灣首份針對台灣企業強迫勞動的調查。本次問卷調查是由台灣勞工陣線與國家人權委員會合作辦理，以經濟部網站公告的「實收資本額五百大企業」為對象，扣除金融控股公司與資產投資公司等非生產型法人機構後，發出問卷320份，並以郵寄、電子郵件及傳真等方式進行調查，最終回收有效問卷61份，回收率為19.06%。

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勞陣秘書長孫友聯指出，此次調查顯示，86%的企業已制定禁止強迫勞動政策，其中近7成對外公開，但僅有18%企業設有專責部門，顯示推動力道不足；在員工訓練方面，約7成企業為人資或全體員工提供教育，供應商培訓則略低至68.9%。

在風險評估層面，雖有70.2%企業針對內部風險進行評估，但針對供應鏈風險則僅60.7%。企業對於聘僱移工與其費用掌握程度不足，顯示盡職調查制度化尚待加強。僅13.6%的企業委由第三方進行人權稽核，約三成未實施任何稽核。

陽明交通大學科技法律學院副教授邱羽凡提醒，歐盟訂定的《禁止強迫勞動產品上市規章》及《企業永續盡職調查指令》將於2027年上路，在政府未訂定指引協助企業執行的狀況下，屆時恐讓我國企業出口面臨被調查的風險。

孫友聯指出，台灣作為一個以出口導向為主的經濟體，在國際貿易體系中扮演關鍵的角色，過去包括遠洋漁業、紡織及成衣業，以及半導體，都屢遭國際社會點名違反「禁止強迫勞動」。因此，在制度上督促企業跟上國際各項人權標準，將是未來政府政策擬定，以及台灣企業轉型必須面對的重要課題。

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