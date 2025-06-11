星巴克將為咖啡師推出AI助手

星巴克計劃本月在其35家門市推出基於微軟Azure OpenAI平台打造的生成式人工智慧綠點助手。（路透社）

吳孟峰／核稿編輯

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕星巴克計劃本月在其35家門市推出基於微軟Azure OpenAI平台打造的生成式人工智慧綠點助手（Green Dot Assist），這是其簡化咖啡師工作、提升門市服務速度策略的一部分。星巴克週二在拉斯維加斯舉行的領導體驗活動上，向超過1.4萬名北美門市經理展示了此項新技術。

根據《CNBC》報導，這場為期三天的活動正值星巴克努力重振其低迷的美國市場銷售之際。星巴克執行長尼科爾（Brian Niccol）自去年上任後，企圖重振星巴克。尼科爾的首要任務包括將每單服務時間縮短至4分鐘，而快速準確回答咖啡師問題的人工智慧有助於實現此目標。

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星巴克首席技術官李費佛（Deb Hall Lefevre）說「這只是創新技術如何服務於我們合作夥伴的又一例證，並確保我們竭盡所能簡化運營，讓他們夠專注於自身擅長的領域。」

李費佛強調，隨著人工智慧的發展，星巴克對下一代人工智慧助手還有更大的計劃，包括自動向資訊部門建立設備問題工單，或在咖啡師請假時提供替代方案建議等。

事實上自OpenAI於2022年底推出大型語言模型ChatGPT後，各大企業一直嘗試應用生成式人工智慧。美國零售公司沃爾瑪和金融機構摩根大通等企業巨頭，都已為其員工推出人工智慧助手。

值得注意的是，人工智慧並非完美方案，它們有時會提供不準確的答案，即所謂「幻覺」（hallucinations）。李費佛指出，公司與微軟的合作包括一個基礎引擎，以確保所提供資訊的準確性。

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