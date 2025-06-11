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00919「6棄嬰」還有8.4萬張排隊等賣！這檔佔逾5萬張最多

2025/06/11 16:01

00919「6棄嬰」還有8.4萬張排隊等賣！國票金佔逾5萬張最多（資料照）00919「6棄嬰」還有8.4萬張排隊等賣！國票金佔逾5萬張最多（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕00919換股進入倒數，投信持續拋售中，在6棄嬰中，又以國票金、京城銀與聯發科3檔賣超最積極，全入前10大賣超榜，根據群益投信截至昨日（10日）統計，加上今（11日）投信公佈賣超資料來看，6棄嬰尚有8.4萬張排除等著出清，其中又以國票金慘，尚有逾5萬張等清倉。

從交易所今公告的投信賣超資料顯示，00919「6棄嬰」中，只有寶雅沒有交易紀錄，其餘皆持續殺出，若扣除今賣超，6檔棄嬰尚有約8.4萬張排隊等著賣出。

投信週三賣超前10大個股，依序為國票金（2889）5萬1673張、長榮航（2618）3萬500張、京城銀（2809）1萬7443張、群益證（6005）1萬5823張、長榮（2603）6101張、聯發科（2454）3879張、台新金（2887）2934張、大成鋼（2027）2869張、聯詠（3034）2673張、台灣虎航（6757）2662張。

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