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山富受惠航空公司保留團體機位 看好第3季表現

2025/06/11 16:05

圖右為山富董事長陳國森、圖左總經理陳宣融。（山富提供）圖右為山富董事長陳國森、圖左總經理陳宣融。（山富提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕山富（2743）今日舉行2025年度股東常會，山富表示，第3季航空公司倍數增加山富旅遊全球營運航線的保留團體位，以及成為第一級代理商下，相當看好第3季暑假旺季表現，另外，第4季的郵輪旅遊、極光主題旅遊也有不錯的訂單量，對全年營運表現樂觀。

新任總經理陳宣融指出，今年獨家包下高雄港出發的歌詩達郵輪莎倫娜號，在10月推出3航次前往日本那霸、石垣島的五日遊程，其中10月9日航次配合國慶三連休，預期有不錯的銷售表現。

在產品策略上，陳宣融說，持續深化與中華航空、長榮航空及星宇航空的緊密合作，作為3家航空公司全航點核心代理旅行社，強化在直飛航點的產品優勢，以及多點出發（台北、台中、高雄）的彈性，在長程線產品方面，深化與阿聯酋航空、土耳其航空、國泰航空及泰國航空在歐洲航線上的合作，旅客可以從台北以及高雄機場出發前往歐洲、土耳其、埃及、中東、南亞等長程線旅遊目的地。

陳宣融指出，山富也加入越南航空的核心代理行列，強化在越南的團體旅遊業務，增加台北以及高雄出發至北越（河內、沙壩）、中越（峴港）及南越（胡志明市）等地的行程供給，此外，也新增寮國旅遊商品。

陳宣融表示，山富已全面更新訂房網站，新版訂房網站匯集了全球超過70萬間住宿選擇，並新增了便捷的地圖找房功能。此外，更推出會員登入專享價格優惠，拓展線上訂房市場，機票銷售網站亦不斷進行使用者體驗以及價錢優化，帶動線上機票銷售量持續成長。

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