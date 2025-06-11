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馬斯克向川普認錯！曝後悔發文 自稱「我太超過了」

2025/06/11 16:28

川普與馬斯克公開撕破臉。（法新社）川普與馬斯克公開撕破臉。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕近日，科技大亨馬斯克（Elon Musk）與美國總統川普（Donald Trump）關係決裂，川普更揚言要取消馬斯克企業的政府合約，兩人嫌隙愈演愈烈。不過，馬斯克在美東時間11日凌晨無預警於社交平台X上對川普認錯，表示「後悔」發表針對川普貼文，還稱「說得太超過了」。

綜合《CNBC》、《彭博》等報導，馬斯克在X發文稱「我對上周一些針對總統@realDonaldTrump的貼文感到後悔，那些話說得太超過了。」

先前，馬斯克發文批評川普政府力推的大規模稅收與支出法案，攻擊川普，還說如果沒有他，川普本會輸掉2024年總統大選，指責川普忘恩負義。

截至上週六，馬斯克似乎已刪除了一些激化雙方衝突的貼文，其中包括他指控川普出現在已故性犯罪者Jeffrey Epstein的「性醜聞檔案」。白宮方面對此指控予以否認。

兩人的爭執也終結原本緊密的合作關係，馬斯克一直仰賴這段聯盟關係，在川普第二任內大砍聯邦預算，如今撕破臉，也引發市場對特斯拉和SpaceX前景的擔憂。

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