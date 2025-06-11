名師解盤》解豐銘：美國經濟數據難掩中美談判利好 台股接近今年高點

聯邦投信資產管理部經理人解豐銘。（業者提供）

聯邦投信資產管理部經理人 解豐銘

儘管美國5月非農就業新增13.9萬人略優於預期，且失業率維持4.2%，但勞動參與率下滑、前值大幅下修及就業增長集中於少數行業（如教育保健、休閒娛樂）顯示勞動市場動能趨緩；與此同時，5月ISM服務業PMI跌破榮枯線至49.9，新訂單指數驟降反映川普關稅政策的不確定性已壓抑企業需求，而支付價格指數攀升近兩年新高，凸顯關稅成本正傳導至物價，形成「經濟放緩但通膨黏性」的滯脹隱憂。然而，中美貿易談判取得進展，雙方就放寬稀土出口與取消部分技術限制達成框架協議，緩解市場對貿易摩擦升級的擔憂。整體而言，美股短期因關稅談判有所進展使風險偏好提振而維持高檔，但中長期仍需觀察關稅政策對供應鏈與物價的實質衝擊及對於Fed降息路徑之影響。

台灣5月出口表現亮眼，主因AI伺服器與顯示卡需求強勁，加上廠商因應川普關稅政策不確定性而提前拉貨，帶動資通訊產品出口年增率飆升至111.1%，續創歷史新高。電子零組件出口同步成長28.4%，其中積體電路受高階製程需求與消費性電子備貨潮推動，出口金額攀升至161.1億美元。然而，傳產貨類因全球產能過剩與中國低價競爭，出口動能明顯分化，僅電機產品受惠美國製造業回流維持雙位數成長，其餘如塑橡膠、化學品等年增率轉負，整體傳產占比已跌破3成。展望後市，雖川普關稅政策暫緩90天，短期拉貨潮可望延續，上半年出口總額將優於預期。但下半年隨提前出貨效應消退，加上半導體與對等關稅稅率未定，出口動能恐面臨回落壓力，全年台股營收軌跡可能呈現「先高後低」格局。

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台股在昨（6月10日）站上22,000點整數關卡後，今（6月11日）呈現高檔震盪格局，盤面呈現兩極分化：權值股台積電及先前漲勢落後的櫃買指數表現相對強勢，但金融類股普遍走弱，主要反映5月新台幣急升對壽險業匯損衝擊的利空因素。終場加權指數收在22470.10點，成交量縮減至3965.54億元，較前日的4,026億元下滑，顯示市場在創高後追價動能趨於謹慎。目前大盤已逼近今年高點位置，預期上方解套賣壓將限制指數連續上攻空間，不過考量短期並無重大利空因素干擾，加上主要權值股仍具基本面支撐，研判台股短期將維持高檔區間震盪格局。操作策略建議選股不選市，聚焦下半年產業能見度高、營運成長動能明確的個股進行布局。

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