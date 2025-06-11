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全球生育危機主因 聯合國報告找到答案！

2025/06/11 16:22

聯合國週二發布的報告稱，財政限制是全球數百萬人無法生育理想數量子女的主要原因。（美聯社）聯合國週二發布的報告稱，財政限制是全球數百萬人無法生育理想數量子女的主要原因。（美聯社）

吳孟峰／核稿編輯

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕聯合國負責性與生殖的健康機構聯合國人口基金與市場研究公司YouGov合作，在美國、南韓、泰國等14個國家進行一項調查，以了解人們是否能夠擁有自己想要的家庭。聯合國週二發布的報告稱，財政限制是全球數百萬人無法生育理想數量子女的主要因素。

根據《CNN》報導，聯合國表示，調查發現近五分之一的育齡成年人認為，自己無法生育理想數量的孩子。在1萬名已生育或希望生育孩子的受訪者中，39%的人稱經濟拮据是造成此現象的因素。在南韓、南非和泰國，超過一半的受訪者提到了此障礙。

失業或工作不穩定是第二大常見因素，全球21%的受訪者如此表示，第三大常見因素是住房限制。

一位29歲墨西哥女性在調查中表示，雖然她想要孩子，但隨著時間的推移，這變得越發困難，在她的城市買房或租房都是不可能的。她補充，自己也不想在戰爭時期和地球環境惡化的時期生孩子。

聯合國表示，調查發現近五分之一的育齡成年人認為，自己無法生育理想數量的孩子。（法新社）聯合國表示，調查發現近五分之一的育齡成年人認為，自己無法生育理想數量的孩子。（法新社）

人們的生育障礙也包括缺乏合適的伴侶和有限的育兒選擇。聯合國人口基金會執行董事卡內姆（Natalia Kanem）指出，問題在於缺乏選擇，而不是對孩子的渴望。問題答案在於滿足人們的需求，例如帶薪探親假、負擔得起的生育護理和能提供支持的伴侶。

值得注意的是，有些地區的問題反而是孩子過多。聯合國發現，奈及利亞超過十分之一的女性和男性生育的孩子數量，超越他們想要的數量。貧困社區缺乏計劃生育服務是導致這一現象的原因之一。

聯合國強調，預防意外懷孕和促成計劃懷孕，都對人們的人權和福祉具有深遠影響。兩者都需要支持性的環境、政策和規範。

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