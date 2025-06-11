碳定價、綠色金融政策仍須強化 台大風險中心：企業應迅速趕上轉型

國發會副主委高仙桂（左二）、富邦集團董事長蔡明忠（右二）、台大校長陳文章（左一）、台大風險社會與政策研究中心主任周桂田（右一）等人11日出席富邦集團與台大風險中心合辦的「富邦永續大未來論壇」，並在會中合影。（記者廖振輝攝）

〔記者楊綿傑／台北報導〕台大風險中心今天發布 《企業永續揭露準備度調查》，發現碳定價政策力道不足，導致企業對供應鏈的碳盤查與減量目標退步；總體氣候法規與政策目標缺乏統整，導致金融機構氣候議合、綠色貸款需求低。在國際政經市場變動已對企業執行 ESG 產生逆風之際，建議企業快速趕上並成為亞洲區域的永續轉型引導者。

該調查於今年3至 4月間進行，對象為台灣年營收1億元以上企業，並針對重點產業、其餘製造業，依比例分層隨機抽樣906家。調查解析企業氣候相關揭露核心面向、永續金融影響、職場多元平等共融、人權盡職調查等議題。

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調查發現，企業在溫室氣體資訊揭露及訂定淨零目標方面停滯，甚至在供應鏈碳盤查及訂定減量目標方面退步。而企業對國內碳定價政策的瞭解程度有進步，但有實施內部碳定價的企業仍相當少數，全體受訪企業僅 2.3%有實施。

在永續金融方面，僅13.3%企業曾與金融機構進行氣候相關議合，企業有受金融機構要求提供氣候資訊、或因相關表現而獲得更優惠融資條件者皆未見成長。此外，企業對綠色貸款的需求僅24.9%。60.1%企業不清楚或不需要氣候相關金融商品。

在勞工參與方面，53.4%企業表示若減碳計畫對員工產生重大影響有建立溝通對話的管道，但僅16.2%企業有評估減碳計畫對員工影響。而在供應商人權盡職調查方面，有81.8%企業表示針對具顯著負面人權衝擊的供應商會終止合作，但僅21.3%有進行實地稽核。

台大風險中心主任周桂田分析，去年10月定調的碳費制度，並沒有驅動企業積極的訂定減碳目標、進行內部碳定價、強化供應鏈碳盤查等。同時，碳定價、綠色金融、用電大戶條款等相關氣候政策與法規也缺乏明晰目標，未見銀行與企業之氣候議合、氣候資訊、綠色貸款等成長，顯示綠色金融政策推動向下滲透率仍有相當的差距。

周桂田認為，在目前國際因各種政治經濟因素而蹉跎永續之際，如美國政府與多家企業宣佈廢除 DEI 計畫（多元、平等與共融）、歐盟延遲《企業永續發展報告指令》（CSRD）與《企業永續盡職調查指令》（CSDDD）等，台灣應趁機快速趕上過去延遲綠色轉型的進度，有機會成為亞洲區域的永續經濟社會轉型的引領者。

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