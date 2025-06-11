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清大團隊雷射低碳製造技術 為半導體先進製程低碳淨零注入新動能

2025/06/11 15:06

清華團隊與台大與國儀中心合作，研發出可在常溫常壓下直接在曲面鍍膜的創新技術。左起為動機系Dr. Swami Siddharth、李明蒼教授，碩士生吳承穎、吳承晏、高尚祐及博士生黃毓勛。（清大提供）清華團隊與台大與國儀中心合作，研發出可在常溫常壓下直接在曲面鍍膜的創新技術。左起為動機系Dr. Swami Siddharth、李明蒼教授，碩士生吳承穎、吳承晏、高尚祐及博士生黃毓勛。（清大提供）

〔記者洪美秀／新竹報導〕清華大學動機系教授李明蒼團隊與台大及國儀中心合作，研發出可在常溫常壓下直接在曲面鍍膜的創新技術。因整合了多道工序，未來可大幅縮短製程、降低材料成本，還能有效減少能源消耗與碳排放，為半導體先進製造邁向低碳淨零注入新動能。

李明蒼指出，「雷射低碳製造技術」透過耦合雷射與高活性的離子反應流體，可以在常壓常溫下以一道工序就完成圖樣化鍍膜，製作出精細多樣的金屬及光電材料線路。李明蒼分享當年赴美研究雷射燒結（將奈米顆粒燒成立體結構），光是準備奈米材料就要3個人不眠不休地輪班，「如今這項新技術能夠立體堆疊出微米級的金屬材質，就像3D列印，一次成形！」

而衍生出的「透明導電薄膜」則運用雷射電漿技術，把透明可導電的材質液態「霧化」，再「定」到基板上堆疊；也做到異質整合，將金屬線路鍍在玻璃上。

參與研究的動機系博士生黃毓勛說，新技術然無法取代成熟製程的量產型機台，但優勢是客製化程度高。李明蒼教授也透露，目前已有國內半導體大廠接洽。團隊未來將研發目標鎖定在打造「皮膚上的電子元件」，除可應用在精準醫療，還有可能讓科幻電影中的透明顯示裝置、溫控光學鏡片成為真實。

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