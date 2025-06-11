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租金補貼苗縣申請踴躍 核准過件率達8成

2025/06/11 15:03

租金補貼苗縣申請踴躍，核准過件率達8成。示意圖。（資料照，記者徐義平攝）租金補貼苗縣申請踴躍，核准過件率達8成。示意圖。（資料照，記者徐義平攝）

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕為減輕民眾租屋經濟負擔，中央推出「300億元中央擴大租金補貼專案」，今年苗栗縣至年底仍可受理民眾申請。苗栗縣政府工商發展處統計，苗栗縣不少租屋族申請踴躍，申請過件率也超過8成。

苗縣府工商發展處統計，2023年7月後至去年底，苗栗縣申請租金補貼人數達11868，其中9940人通過；今年迄今已有9270人申請，通過人數達8586，估計今年將會持續成長。

為簡化申請流程今由地方政府主責審查，中央負責撥款。不過，苗縣府工商發展處]提醒，租約到期者請找房東重新簽訂契約並於3個月內補約，若超過3個月視同放棄租金補貼。

另外，若帳戶遭警示者請更換金融帳戶，步驟為至網頁下載租金補貼金融機構帳戶變更切結書填寫，及檢附相關文件包括申請人身分證正面影本、指定人身分證正面影本或戶口名簿、變更後金融機構存摺影本。

申請者若更換租屋處，更換租賃地址至網頁下載列印租金補貼租賃契約變更申請書，填寫後連同新的完整租約一起補件，注意時間不可超過3個月。

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