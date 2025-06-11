ChatGPT部分中斷 導致數千人無法使用

大型語言模型ChatGPT在週二出現部分中斷狀態，錯誤率和延遲上升，導致數千人無法使用。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕據OpenAI和Downdetector（追蹤主要網路服務中斷的網站）稱，大型語言模型ChatGPT在週二出現部分中斷（partial outage）狀態，錯誤率和延遲上升，導致數千人無法使用。

《CNN》報導，OpenAI表示，公司在週二凌晨2時36分開始調查問題。Downdetector 數據顯示，現部分中斷問題在凌晨5時30分左右開始激增。

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除ChatGPT外，OpenAI的人工智慧模型Sora和以開發者為導向的應用程式介面（API）也受到影響。周二早上為問題高峰期，Downdetecto收到了近2000份錯誤報告。

OpenAI週二上午在X指出，觀察到ChatGPT錯誤率和延遲有所上升，並補充已確定根本原因，正在盡快修復問題中。

OpenAI週二上午指出，已確定ChatGPT發生問題的根本原因，正在盡快修復問題中。（美聯社）

這次部分中斷發生之際，ChatGPT在辦公室中越來越普遍。 私人企業玻璃門（Glassdoor）聲稱，職場上對ChatGPT的使用量在一年內增加一倍。

皮尤研究中心也報告說，26%美國青少年使用ChatGPT完成學業，比例高於2023年的 13%。

一些網友在社群媒體上開玩笑說，中斷期間他們甚至難以回答基本問題，工作效率下降。某位網友在X上表示「ChatGPT當機了，這意味著我不得不在工作時自己寫電子郵件。」

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