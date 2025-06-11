美元該貶多少？美智庫：3關鍵假設給出明確答案

美國智庫高級研究員Brooks表示，市場情緒已過度反應，美元已經被超賣。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕今年前5月美元累了8.4%，創史上最糟開年表現，面對疲弱的美元，到底應貶多少才合理？對此，美國智庫高級研究員表示，從市場圍繞美元溫和週期性回調、擔憂聯準會獨立性動搖的結構性問題，與極端的儲備貨幣地位不保論等3種假設辯論中，他認為，第3種假設微乎其微，當前辯論主要在前兩種間擺動，研判市場情緒已過度反應，美元已經被超賣，他指出，當前的下跌只是長期上升趨勢中的1個插曲，投資者應保持冷靜和理性。

外媒報導，針對美元持續走軟的現象，知名經濟學家、現為美國智庫布魯金斯學會的高級研究員Robin Brooks在近日發表的一篇分析文章中指出，市場上關於美元走勢的辯論並非無的放矢，而是圍繞3個核心觀點展開。這些觀點分別代表了市場對美元未來走向的不同預期。

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第1種是最溫和的，認為這只是暫時的週期性回調，這種觀點將美元的疲軟歸咎於全球經濟情勢的變化，特別是隨著其他經濟體的復甦，資本開始重新尋找平衡，導致部分資金流出美國，進而引發美元回調。支持者認為，這是正常的經濟週期現象，不會對美元的長期地位構成實質威脅。

然而，第2種觀點則較令人憂慮，這種觀點認為，美元下跌可能反映了更深層的結構性變化，特別是市場對聯準會政策立場的擔憂。一些分析師指出，近年來「強數據=強美元」的關聯似乎正在轉變，市場擔心聯準會可能變得更加鴿派，即使面對強勁的經濟數據，也會維持低利率政策。這種擔憂引發了市場對聯準會獨立性喪失的恐懼，進而對美元的穩定性產生質疑。

至於第3種觀點則較為極端，認為美國近期的政策混亂將導致美元徹底失去儲備貨幣地位。然而，Brooks對這一觀點表示強烈質疑。他認為，美元的儲備貨幣地位是經過數十年建立起來的，不可能因為短期內的政策混亂就瓦解。他也指出，目前市場上還沒有能夠完全取代美元的貨幣選項。

在分析完這3種假設後，Brooks給出自己的判斷。他認為，目前的辯論主要圍繞著前2種假設展開，即市場正在糾結於美元疲軟是週期性的還是反映了更深層的結構性問題。值得注意的是，他觀察到這場辯論已經變得高度情緒化，這本身就是1個重要的市場訊號。在他看來，這正好說明「美元現在可能已經被過度拋售了」。

為了釐清現實情況， Brooks提供了具體數據。他指出，自去年11月以來，美元兌其他已開發經濟體貨幣僅下跌4%，兌新興市場貨幣籃子則基本持平。這些數據表明，儘管美元近期表現不佳，但並未出現崩潰式的下跌。從更宏觀的角度來看，美元仍然相對穩定，在更長的時間跨度內仍然表現出色。

儘管如此，市場對美元未來走向的討論卻異常激烈。Brooks指出，這種辯論的激烈程度是他多年來未曾見過的。他認為，這反映了市場對美元走勢的高度關注和不確定性。

針對市場上對美元走勢的過度擔憂， Brooks強調，美元正處於1個長達數十年的升值週期中，這個週期遠未結束。他認為，當前的下跌只是長期上升趨勢中的1個插曲，投資者應保持冷靜和理性。

他也提醒投資者，無論讀到什麼頭條新聞，都不應盲目跟風或恐慌。在面對市場波動時，應保持冷靜分析，理性判斷。

最後，他重申了他的觀點：美元的未來仍然充滿希望。儘管短期內可能面臨一些挑戰和不確定性，但長期來看，美元的地位仍然穩固。

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