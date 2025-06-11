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抱持樂觀態度！多數執行長不認為美國近期會出現經濟衰退

2025/06/11 14:52

塑料注塑成型公司羅登集團執行長阿拉滕聲稱，隨著貿易戰緩和利率降低，商業環境可能會改善。（美聯社）塑料注塑成型公司羅登集團執行長阿拉滕聲稱，隨著貿易戰緩和利率降低，商業環境可能會改善。（美聯社）

高佳菁／核稿編輯

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國商業雜誌《執行長》（Chief Executive）6月對277位執行長進行的調查指出，28%企業領導者預計近期會出現經濟衰退，低於5月的46%，意味著多數執行長不認為美國近日會出現經濟衰退。

根據《CBS News》報導，調查表示，36%執行長預計今年經濟將溫和成長，高於5月的25%，而6%執行長認為經濟將強力成長。

調查顯示，雖然經濟不確定性持續存在，但執行長們樂觀認為，川普政府將透過談判達成貿易協議，以減輕關稅的影響。

塑料注塑成型公司羅登集團（Rodon Group）執行長阿拉滕（Michael Araten）聲稱，隨著貿易戰緩和及利率降低，商業環境可能會改善。

美國總統川普4月宣布對全球數十個國家徵收「解放日」關稅時，62%執行長預計，未來幾個月經濟將會下滑。此調查顯示執行長們對經濟態度有明顯轉變。

雖世界銀行週二預測，受關稅風險影響，美國2025年經濟成長率為1.4%，低於1月預測的2.3%。但近日美國月度就業成長、消費者支出、工業生產和其他指標的數據都顯示，其經濟仍保持強勁，幾乎沒有衰退的跡象。

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