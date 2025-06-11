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振樺電全年高成長 攜手宏碁共創永續雙贏

2025/06/11 14:03

振樺電董事長鄭傑文今日主持股東常會。（記者方韋傑攝）振樺電董事長鄭傑文今日主持股東常會。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕POS系統廠振樺電（8114）今日召開股東常會，董事長鄭傑文表示，在AI晶片檢測平台與場景方案需求驅動下，全年營運可望維持高成長。儘管面對台幣升值與全球關稅變局，公司已啟動產地多元化布局，強化北美產能與即時服務能力，以提升全球供應鏈韌性，同時攜手宏碁（2353）共創永續雙贏。

鄭傑文指出，振樺電在北美已有完整組裝體系，從台灣出口至美國僅占全球營收約5%，短期衝擊有限；不過，關稅政策帶來的總體經濟下行風險不容忽視，公司已投入新廠房建置，並規劃整合現有租賃空間，以因應未來市場波動。營運結構方面，雖然O2O解決方案與垂直應用具備動能，但考量規模與基期差異，公司仍預估全年營收維持上半年占比六成、下半年四成的態勢。

在匯率方面，新台幣第二季出現急升，振樺電坦言難以完全避險，將產生一定匯損。公司評估，台幣每升值1%，對毛利率影響約為0.1個百分點。不過，鄭傑文強調，IPC業者普遍具備技術門檻與場域整合優勢，產品替代性低，整體競爭力不受短期匯損動搖。

營運之外，鄭傑文也談到企業治理與永續佈局。他表示，振樺電自2017年發行特別股以來，已歷時7年完成階段性治理改革，下一步將藉由與最大法人股東宏碁（2353）的合作，導入專業經理人制度，逐步擺脫家族經營色彩，強化商業模式與企業穩健性。

鄭傑文指出，宏碁雖透過特別股持有成為最大法人股東，但振樺電仍是獨立上市公司，經營主體不變。他表示，看好宏碁在品牌管理、企業治理與國際市場布局上的成熟經驗，有助振樺電強化策略執行與人才接班機制。

未來雙方合作不僅聚焦治理升級，也將延伸至場景定義智能設備（SDA）與垂直市場的產品策略發展。鄭傑文強調，當前客戶逐漸由分散轉為集中，且市場競爭加劇，如何在保持成長動能的同時，確保營運穩定與企業永續，是振樺電與宏碁共同努力的方向。

此外，公司公告將於7月30日召開臨時股東會，進行董事全面改選，為下一階段專業治理鋪路。鄭傑文表示，希望振樺電未來能成為工業電腦產業中，成功從家族轉型為專業經理人治理、並具備永續競爭力的典範。

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