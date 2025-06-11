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亞力前4月新增接單創高 今年3大成長動能

2025/06/11 13:50

亞力電機今天召開股東會，（左二）副董鄭朝彬、（中間）董事長宋和業。（記者林菁樺攝）亞力電機今天召開股東會，（左二）副董鄭朝彬、（中間）董事長宋和業。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕重電大廠亞力（1514）今天召開股東會，副董鄭朝彬指出，今年半導體、台電強韌電網與AI資料中心為3大成長動能，特別半導體領域新增中壓變壓器訂單，台電STATCOM工程認列等，亞力今年前4個月累計新增接單已近50億元、創新高，對今年營運樂觀。

鄭朝彬指出，亞力已提供國內半導體大廠高壓、低壓配電盤與變壓器等，國內只要蓋新廠房，就會向亞力詢價UPS不斷電系統相關設備；但在半導體領域也持續布局新品項，包括低壓配電盤須通過IEC特別規範，盼今年第3季通過，另也已取得晶圓大廠下單中壓模塑變壓器等。

而台電強韌電網訂單則穩健，今年有STATCOM工程約20億元要認列，鄭朝彬更看好，AI領域發展，目前雖佔營收比重低，但潛力很大，IDC資料中心會遍地開花、AI機房多越蓋越多。

亞力已完成中華電新兩處IDC資料中心機房所需的變壓器等設備，金額達到1.7億元到2億元。亞力透露，近期還參與三案，金額合計10到15億元，待決標取得資格後再對說明。

另外，亞力也在發展環保型GIS開關設備， 鄭朝彬更說，目前SF6六氟化硫相對不環保，無助節能減碳，亞力與海外廠商技術合作，提供中壓等級的GIS開關設備，要申請台電相關認證，是未來重要趨勢，看好相關商機。

而亞力去年擴建楊梅廠電材二廠及變壓器二廠，年產值各增加10億元，亞力去年也在桃園楊梅持續購地，根據目前訂單來看，預計未來5年，一定要再擴廠，資本支出估計會超過5億元，今年無擴廠計畫，預計資本支出在1億元以內。

根據統計，去年半導體營收比重約22-23%，截至今年5月，AI資料中心約2、3%，半導體已提升到25%、台電約30%，其餘為公共工程、國內建廠，鄭朝彬預期，AI相關有望在2027年拉升到5-10%。

展望今年營運，營收應可逐季成長、獲利也會較去年高，目前在手訂單金額105億元到110億元，訂單能見度達到3年。

亞力去年稅後純益8.01億元、創新高，今股東會通過發現金股利1.7元、股票股利0.2元，每股合計發放1.9元股利股息。

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