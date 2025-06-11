中火第1部燃氣機組核准試車 台電：年底供電、年增百億度電

台中電廠新燃氣機組（圖）展開測試運轉。（台電提供）

〔記者黃旭磊／台中報導〕台電台中發電廠（中火）1號燃氣機組經台電5度送件，台中市府於10日晚間強調力挺「以氣換煤」政策，依法核准中火燃氣機組試俥，台電強調，依程序核可後展開測試運轉作業，努力在今年底前上線供電，估計與新2號機明年上線，兩部機組預計1年可供應140億度穩定電力。

中火1號燃氣機組經台中市府核准，即日起展開測試運轉，台電今天強調，努力在今年底前上線供電，持續以「增氣減煤」兼顧穩定供電與環保改善，另外，新2號機則規劃明年上線，屆時兩部機組預計一年可供應140億度的穩定電力，兩部既有1、2號機燃煤機組也會配合拆除。

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中火1號燃氣機組原定9日試俥，經台電5度送件申請許可，市長盧秀燕強調安全至上，由環保局長審核後於10日晚間核准試車，台中市府表示，中火燃氣1號機組依法核准試車，期望中火能如期如質完工，並在安全無虞情況下完成機組試車作業。

台電強調，光是1號燃氣機組審核就卡關延宕15個月，期間需由其他電廠扛下發電責任，批評中市府「要用電卻不發電」，強調中火從2019年起即無法滿足台中用電，而台中市連續6年名列全國用電之冠，估計2028年用電上看400億度、造成超過200億度電力缺口，需由苗栗、桃園、高雄等縣市電廠支援，形同「以鄰為壑」、凡事只想到自己。

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