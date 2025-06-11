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投信：航運股因關稅豁免期 搶運潮行情受惠

2025/06/11 14:01

未來看好6月營運，航運股仍因關稅豁免期，搶運潮行情而受惠。（長榮提供）未來看好6月營運，航運股仍因關稅豁免期，搶運潮行情而受惠。（長榮提供）

〔記者王孟倫／台北報導〕投信業者今天表示，近期美國關稅暫緩，貨攬業者提前在關稅豁免期前趕著出貨，將推升國內貨櫃成長，未來看好6月營運，航運股仍因關稅豁免期，搶運潮行情而受惠。此外，內資及外資兩方資金持續流入，對於台幣資產價格帶來顯著的支撐效果。

今年五月初以來，受到關稅議題的風險情緒趨緩，外資流入台股，主要集中投資大型權值股，金融股亦是首要標的；對此，投信業者表示，銀行型金控受匯率波動影響較輕，且金融業每年配息穩定，因此，長期投資金融股能有機會持續獲得息收來源。

其中，近期美元較為弱勢，資金持續流入台灣，導致台幣持續升值，外幣存款量兩月降幅超過千億元，資金轉往台幣存款。

根據統計，台幣存款4月增幅高達1315億元，高於上月份732億元，反映資金從外幣存款抽離轉往台幣存款，內資及外資兩方資金持續流入，對於台幣資產價格帶來顯著的支撐效果。

永豐投信分析，近期已經看得出美國開始放軟，再加上中國稀土出口許可證的關係，顯示美中雙方都有意對關稅戰釋出善意，這對市場的多頭氣氛有利。

其中，永豐投信研究團隊觀察到，近期美國關稅雖暫緩，貨攬業者則是提前在關稅豁免期前趕著出貨。CFI指數（上海出口集裝箱運價指數）已連五天漲，最新一期指數於6/6出爐，上漲167.64點，指數表現來到2240.35點，週漲幅達8.1%。

市場預期，國內貨櫃成長可望進一步推升，並看好未來6月營運，短線上，航運股仍因關稅豁免期，搶運潮行情受惠。

對此，00907永豐優息存股ETF基金經理人林永祥指出，歷史上台股難免遇到危機事件導致股價劇烈波動，金融傳產在經歷危機事件時，防禦性強，在2018美中貿易戰、2022升息+通膨，金融傳產類股相對電子類股抗跌，金融傳產具有較強的防禦性，適合追求長期存股的投資人。

林永祥分析．由於00907聚焦在金融及傳產的存股型ETF，成分股中有約7成佔比的金融+航運股，在成份股的挑選上，這檔基金追蹤「特選臺灣優選入息存股指數」依據股利發放指標，只挑選最近三年皆發放現金股利的企業，且每股盈餘皆為正的企業。

尤其，時序進入6~8月份是台股主要的除息季節，觀察近期各公司陸續宣布的股利政策，股息配表現不錯，震盪行情之下，這類防禦型族群有下檔保護作用力。

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