正淩AI水冷成長強勁 人型機器人應用發酵

連接器線廠正淩今日召開股東會。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕連接器線廠正淩（8147）今日召開股東會，管理層會後表示，今年旗下AI水冷散熱產品成長強勁，除了已經打入國際大廠主要供應商地位，近期有望再新增雲端服務商（CSP）客戶，此外，公司在人型機器人、醫療與無人機應用持續布局，全年營運維持高成長目標。

正淩指出，目前旗下AI伺服器水冷散熱產品供應品項與出貨量同步擴大，並正在攜手客戶洽談開發下一代產品，AI業務全年營收估可年增高雙位數百分比，雲林與泰國廠也同步擴產。醫療應用部分，包括心導管、拋棄式內視鏡穩健成長，也切入醫美電波設備用線，奠定新成長動能。

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正淩預計，人型機器人關節用精密連接器將從下半年開始小量出貨，明年進一步放量，另也供應充電連接器。無人機業務則持續與美系倉儲客戶合作，並切入新興應用領域。目前AI與通訊應用營收占比達50%，其中，AI業務今年預估30%；醫療應用占比約25%。工業應用上半年未達20%，但隨人型機器人產品出貨，有望推升比重。

公司表示，5月5月營收達1.57億元，年增近1倍，僅次於4月歷史新高1.76億元，為同期新高，單月匯損僅400萬元，少於預期，今年整體仍為匯兌收益，惟新台幣升值仍對毛利率有壓力，將透過彈性報價機制因應。此外，直接銷美比重低、關稅影響有限，反因美中貿易紛爭受惠轉單，並將持續擴大海外產能、分散風險，資本支出維持高檔。

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