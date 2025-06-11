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尹崇堯：無併購事項 持續朝股票上市櫃努力

2025/06/11 13:57

南山人壽今舉行股東會，右為董事長尹崇堯，左為總經理范文偉。（記者吳欣恬攝）南山人壽今舉行股東會，右為董事長尹崇堯，左為總經理范文偉。（記者吳欣恬攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕南山人壽今舉行股東會，董事長尹崇堯表示，明年接軌後能讓南山人壽的價值更明確展現，他也強調，目前南山人壽沒有進行併購事項，持續往上市櫃的方向努力，並跟利害關係人進行溝通中。

南山人壽2024年合併資產規模達5.6兆元，稅後盈餘約425億元，年成長92%，創下歷史次高紀錄。2025年5月自結稅後盈餘1300萬元，每股盈餘0.21元。

尹崇堯表示，南山人壽在保險業經營非常久，也是台灣最大獨立的壽險公司，過去在保障型和A&H產品的銷售，就是現在大家非常看重的高CSM產品的銷售上，非常有經驗。明年接軌後一次性做負債公允價值的衡量，過去累積的保險利益會以CSM形式在資產負債表上展現出來，也會在每期損益表上做固定釋出。

他指出，南山人壽的CSM在同業中名列前茅，也反映過去相信保險保障的價值。因此他相信，接軌後在資產面向上也會有相當好的表現。

尹崇堯提到，接軌後，負債公允價值一次性衡量，將少了高利率保單的包袱，壽險業同業回到齊平起跑點，他相信在以南山人壽5.6兆元的資產規模，加上保守穩健的財務操作，南山人壽價值能被清楚看到。

尹崇堯指出，台灣將在今年Q3季末進入超高齡社會，從高齡社會到超高齡社會只花了7年，在亞洲來講進展非常快。

今年南山人壽的保險倡議尚將著重永續健康部分，9月將舉辦論壇，關於百歲人生有備而來的論述，他希望社會對進入超高齡社會，有更加積極正面的想像，從財務健康、心理健康、身體健康等各種不同面向作倡議。

南山人壽獲金管會同意，5月起適用外匯價格變動準備金新制，一次性有高達404億的轉備金移轉，有助5月面臨新台幣強升壓力，獲利表現上還能有正數。尹崇堯說明，這主要來自AIG時期有其他強化準備的部分，這次新制就有可以轉換成準備金，目前還有相當餘額，接下來一定程度能抵禦匯率的衝擊。

對於上市櫃，尹崇堯說，仍持續跟各利害關係人溝通，接軌後南山人壽的價值會有明顯的展現，持續跟利害關係人持續溝通的過程，希望能取得利害關係人諒解和祝福，也能夠加速推進上市櫃的進程，他強調，希望歡歡喜喜得到大家的祝福，上市櫃是過程，希望是好事，不希望變成有很多爭議的結果。

他提到，上市櫃是南山人壽自己能努力的方向，主管機關有基本要求和法定要件，必須努力完成，目前沒有任何併購要談，專注在保險本業，做台灣最大純壽險公司，服務好自己的客戶。

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