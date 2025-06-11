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旺矽接單旺 續擴產滿足客戶需求

2025/06/11 13:48

旺矽接單旺，續擴產滿足客戶需求。（記者洪友芳攝）旺矽接單旺，續擴產滿足客戶需求。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕測試介面與設備廠旺矽 （6223） 今召開股東會，通過承認去年盈餘配發16元現金股利等議案；董事長葛長林會後受訪表示，受惠AI應用增加，公司目前探針卡產能滿載，客戶需求急迫，公司將續擴產，以滿足客戶需求。

旺矽不畏台幣強升的影響，5月營收12.08億元，月增24.11％、年增50.66％，創單月營收歷史新高，前5月累計營收50.11億元、年增39.41％，創同期新高。葛長林表示，如果沒有匯率影響，旺矽5月營收成長幅度會更高。

展望營運，葛長林認為，隨著各國競相投入AI基礎建設，應用將逐漸增多，預期AI好景將延續達5年。他並指出，目前旺矽探針卡產能達滿載，因客戶需求急迫，今年將再擴產三成。

葛長林表示，旺矽正在湖口興建新廠一期，預計2026年年底完工可生產，因應客戶需求，二期正提早展開規畫。旗下長洛國際新埔廠還有一半空間可使用，等湖口新廠完工投產後，也擬規畫進行翻新擴建計畫。

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