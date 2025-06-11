積欠逾10億元款項？ 誠新綠能提三點聲明

針對積欠逾10億元款項，誠新綠能表示，請款節點與預期有落差，已安排付款、案場並未停工。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕針對近日媒體報導誠新綠能積欠逾10億元工程款項等爭議，為釐清事實、避免外界誤解，誠新綠能提出三點聲明，表示僅是請款節點與預期有落差，影響部分款項撥付時程，目前已經安排付款、並無惡意積欠，同時，強調承攬的漁電共生案場並未停工。

誠新綠能三點聲明如下:

第一、近期因應政府法規調整，對漁電共生專案工程設計及工序進行調整，導致部分請款節點與原先預期時間有所落差，進而影響部分款項撥付時程，對此已與協力廠商所組成「自救會」進行面對面溝通，就各方關切事項充分說明並達成初步共識，也設立服務專線與專責窗口處理後續協調與排款事宜。誠新綠能強調，已持續安排付款，絕無惡意積欠之情事，此外，目前承攬的各漁電共生案場工程皆持續進行中，並未發生停工情形。

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第二、部分報導提及誠新綠能股東資訊與事實不符，公司股東結構中並未有任何壽險公司。

第三、誠新綠能所承攬的漁電共生案場，皆與具備深厚水產養殖背景與實務經驗養殖團隊合作，包括平均年資十年以上相關領域專業人員與平均養殖經驗逾三十年的在地養殖戶。誠新綠能全程依循政府相關法規辦理案場設計與營運，未來也將持續精進作業流程與合作機制，確保各案場兼顧再生能源發電效益與在地漁業產業的永續發展，落實真正「漁電共生」之目標與精神。

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