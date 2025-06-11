1季要花近百億 租金補貼連兩季核撥逾50萬戶

今年第1季全國租金補貼核撥戶數約52.57萬餘戶。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕房租持續上漲，進而加重租屋族的居住成本，根據內政部不動產資訊平台最新發布，300億中央擴大租金補貼已連兩季、全國補貼戶數超過50萬戶，若以日前內政部在立院報告，該補貼經費1個月高達31億元，光是1季就要燒掉93億元、將近百億元。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，整體物價指數逐漸回穩，不過租金指數年增率仍維持2%以上，政府為降低租屋族負擔，努力進行租金補貼，長期來看租屋族部分仍是受惠，不過租金還是看市場供需，短期內買氣平淡，相對租屋市場需求就會相對穩健。

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根據最新統計，今年第1季全國租金補貼核撥戶數約52.57萬餘戶，相較上1季的54.81萬戶、減少2.24萬戶、減幅約4.08%，不過，去年第4季、今年第1季的核撥戶數則是史上前兩多紀錄。

內政部指出，因租金補貼是由地方政府審核，且採逐案審核，因此，每1戶核撥時間會有些許落差。

台中、新北、桃園核撥戶 吃掉全國一半比率

進一步觀察六都租金補貼核撥戶數趨勢，自2024年第2季起，台中市便躍居全台核撥戶數最多的縣市，去年第4季以及今年第1季更連續兩季突破11萬戶，也是全台唯一核撥戶數突破10萬戶的縣市，第2多則是新北市、連續兩季突破8萬戶，第3名則是桃園市，連續兩季突破7萬戶，第4名為高雄市，連兩季突破6萬戶。

兆基屋管特助林冠源表示，租金補貼政策的擴大實施，顯示政府積極回應高房租壓力所帶來的居住挑戰，對租屋市場具有正向影響。在租金持續上漲的背景下，補貼能協助更多租屋族穩定居住，進而提升市場的整體承租意願與信心。

1年300億元的租金補貼方案等於間接完成政府社宅的量化KPI，高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛指出，該方案一方面緩解租金高漲對租屋族的通膨負擔後座力，另一方面則加速租屋市場及產業的健全化，但兩者都應該設定為階段性的任務，進行必要的檢討及調整，不應做為常態的補貼作為，否則這類所得重分配的最終收益者不是房東就是投資客，對於自住購屋者來說，公平性值得商榷。

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