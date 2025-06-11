美光逆襲！奪輝達「SOCAMM大單」超車2大韓廠 業界驚：老三反撲

美光搶先拿下SOCAMM量產批准，超車三星電子和SK 海力士。（示意圖，彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕韓媒指出，美光（Micron Technology Inc.）已超車南韓對手，成為第一家為輝達（Nvidia Corp.）提供次世代記憶體解決方案「SOCAMM」的供應商，速度比老大哥三星與SK海力士還快，這一突破可能重塑全球記憶體產業的競爭態勢。業內洩密者更撰文表示「『老三上演大反撲』引起恐慌」。

據《韓國經濟日報》報導，SOCAMM全名為「小型壓縮附加記憶體模組」（Small Outline Compression Attached Memory Module），是一種新型高效能、低功耗記憶體，專為AI伺服器設計，是由輝達（NVIDIA）主導開發的一種新型記憶體模組。

請繼續往下閱讀...

該技術受到業內密切關注，有些人稱SOCAMM為「第二個HBM」（高頻寬記憶體），因為它在實現AI加速方面發揮關鍵作用。據知情人士透露，輝達先前同時委託三星電子、SK海力士與美光三家公司開發SOCAMM原型晶片，但美光率先取得量產許可，關鍵在於其低功耗DRAM表現優於競爭對手。三星與SK海力士目前雖已開發出SOCAMM晶片，但尚未獲得輝達的最終認證。

第一款SOCAMM模型是由輝達設計、基於堆疊的LPDDR5X晶片，將應用於輝達預計2026年釋出的次世代AI加速器平台「Rubin」。美光表示，其最新的LPDDR5X晶片比競爭對手的產品節能20%，這也是輝達選擇美光的重要原因。

業內洩密者、知名爆料帳號@Jukanlosreve更以「三星與SK hynix被超車了？『老三』發動大反擊引發業界恐慌」為題發文指出，業界正聚焦SOCAMM的未來擴展性，SOCAMM極可能也會應用於輝達正在研發的個人超級電腦「Digits」，如果個人超級電腦普及，SOCAMM需求將會暴增。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法