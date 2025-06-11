中國電動車價格戰 加劇金融危機擔憂

比亞迪為首的電動車製造商，一直在進行激烈的價格戰。（彭博社）

吳孟峰／核稿編輯

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕以中國市場領頭羊比亞迪為首的電動車製造商，一直在進行激烈的價格戰，不僅壓低了品牌利潤，也壓低了電動車賣家的利潤。北京某家二手車市場的銷售員馬輝（Ma Hui）表示，他擔心中國的電動車產業陷入一場「築底競爭」。

根據《CNBC》報導，馬輝談到市場上的二手車銷售同行時說「太多公司生產新能源汽車了。去年我們所有人都在虧錢。」

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中國貿易夥伴經常指責中國大量向全球市場投放廉價的中國電動車。如今類似的指責在中國國內也甚囂塵上，引發人們對該產業財務壓力的擔憂。

中國官媒《人民日報》週一發表一篇文章，標題為《汽車行業的價格戰沒有出路，也沒有未來》。文章警告，無序的價格戰擠壓整個產業鏈的利潤，影響整個生態系統，並可能導致工人收入下​​降。長期來看，這種競爭是不可持續。

無序的價格戰擠壓中國汽車產業鏈的利潤，影響整個產業生態。（路透社）

比亞迪在5月底宣布旗下多款車型降價後，引發猛烈抨擊，部分車型的降價幅度高達34%。激烈的價格戰已引發汽車業高層的警覺，長城汽車董事長魏建軍（Wei Jianjun）甚至稱汽車行業「不健康」。

魏建軍5月23日接受《新浪財經》採訪時，將汽車行業和已破產的大型地產發展商恆大集團進行類比。魏建軍指出，汽車行業已經存在「恆大式」危機，只是還沒有爆發。

比亞迪駁斥魏建軍的言論，稱其危言聳聽，並強調公司相信公平競爭。

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