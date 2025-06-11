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股匯雙揚！新台幣升值4.9分 暫收29.906元

2025/06/11 12:22

股匯雙揚！新台幣升值4.9分 暫收29.906元股匯雙揚！新台幣升值4.9分，暫收29.906元
（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕金融市場對於美中在倫敦的貿易談判持正面看法，美股四大指數收紅，連動台股今日持續開高，新台幣兌美元匯率也升破29.9元，最高升抵29.88元，呈現股匯雙揚情況，中午暫時收在29.906元、升值4.9分，台北外匯經紀公司成交量7.41億美元。

匯銀人士指出，儘管市場延續前一日對於美中倫敦談判樂觀氛圍，不過內容仍待雙方高層確認，也尚未簽署最終協議，目前市場仍靜待有更多細節公布，並觀望美國即將公布的5月通膨數據。

新台幣匯價早盤先是反應美元走軟，以29.93元、升值2.5分開出，隨後消化前一日外資買超，最高升抵29.88元、勁揚7.5分，在主要亞幣中，走勢一支獨秀。但仍未脫29.8元至30.1元的盤整空間。

儘管美元指數一度走弱，大致仍在98、99震盪，主要亞幣也多陷入整理，日圓兌美元匯率連續兩日在144、145間來回；人民幣離岸價仍在7.18兑1美元；韓元較為弱勢，早盤貶幅超過0.3%。

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