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國統取得1/3董事席次 新建：雙方將強強聯手南北進擊

2025/06/11 12:25

新建股東會進行董事改選，原公司派取得2/3席次、國統取得1/3。圖為新建董事長鄒宏基（記者陳永吉攝）新建股東會進行董事改選，原公司派取得2/3席次、國統取得1/3。圖為新建董事長鄒宏基（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕新建（2516）今日召開股東會，由於今年初水資源廠泛國統（8936）人馬大幅加碼新建持股，使得新建經營權岌岌可危，而今日股東會進行董事改選，原本公司派取得2/3董事席次、國統取得1/3，新建董事長鄒宏基表示，與國統已取得共識，雙方將強強聯手，在公共工程上南北進擊，預計將能產生很好的化學效應。

鄒宏基說，目前台灣公共工程量體非常多，新建今年也有很多案子準備投標；至於房地產土地開發部分，明年將有政大附近的建案推出，總銷估計12億元，另有台北中山北路的都更案在整合中。

新建總經理賴調燦進一步指出，新建在手工程多以公共工程為主，合約金額約670億元，已執行300多億元，還有300多億元待執行，今年預計將有11個工地會完工，是新建有史以來完工案量最大的一年。

至於與國統的合作方式，賴調燦表示，過去國統以水資源相關公共工程領域為主，因為想切入土木工程，因此找上新建合作，未來雙方合作將積極進軍南部公共工程標案，包括高雄捷運、高鐵南延段，都不排除將參與投標，有國統協助，對新建來說是助力而不是阻力。

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