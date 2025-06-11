Labubu玩偶首拍會450萬元天價成交！最小買家僅9個月大

Labubu玩偶首拍會，131公分高薄荷綠Labubu以450萬元天價成交（擷取自華爾街見聞）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕Labubu作為中國的潮玩，現在正走向世界的藝術品，週二（10日）舉辦首場全球專場拍賣會，歷時兩小時後，48套拍品最終100%成交，而全球僅此1隻131公分高薄荷綠Labubu玩偶拍出108萬人民幣（約新台幣450萬元）天價，不過，值得一提的是，此次拍賣會年齡最小買家，竟然只有9個月大，家人以其名義最終以3.2萬人民幣（約新台幣13.31萬元）拍下1款聯名版Labubu。

華爾街見聞報導，此次拍賣會為永樂2025春季拍賣的初代藏品級LabubuU藝術專場，號稱全球首場Labubu專場拍賣會。歷時兩小時後，48套拍品最終100%成交，總成交額達了372.54萬人民幣（約新台幣1549.76萬元）。

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此次拍賣會中，以131公分高薄荷綠Labubu玩偶拍出108萬人民幣（約新台幣450萬元）拍得最高價，算上買家佣金，這只薄荷綠Labubu最終的成交價格達到124.2萬元（約新台幣516.67萬元）。

至於第2高價，則是1隻160公分高、全球限量15隻的Labubu玩偶拍賣紀錄為82萬人民幣（約新台幣341.12萬元）。

除了前述兩隻「巨型」玩偶外，多只限定款Labubu玩偶均拍出了人民幣萬元高價。

報導指出，這場Labubu拍賣現場參與者偏年輕化，且女性佔比較高，不少參與者的包包上還掛著LABUBU掛件，現場最年輕的買家是1名年僅9個月的幼兒，家人以其名義最終以3.2萬人民幣拍下１款聯名版Labubu。

除了現場外，Labubu專場吸引了近千名網路買家在線上即時參與，拍下108萬人民幣Labubu玩偶的買家就是透過網路競標。據永樂拍賣創辦人趙旭透露，這位買家對於這件Labubu拍品也是考慮了很久，才會出這個價格，「這件Labubu作為全球僅此1隻的非標藝術品，未來價格將會更高」。

永樂拍賣已決定將LABUBU計畫長期運作下去，接下來會在每個月透過直播拍賣的形式舉辦LABUBU及潮流藝術專場。

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