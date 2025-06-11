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波音5月新機訂單增至303架 創2年半來最高紀錄

2025/06/11 13:41

波音5月新機訂單達303架，創2023年12月以來最高紀錄。（示意圖，路透）波音5月新機訂單達303架，創2023年12月以來最高紀錄。（示意圖，路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國飛機製造大廠「波音（Boeing）」週二（10日）公布最新營運成績單，5月份新機訂單激增至303架，不僅創下2023年12月以來最高單月訂單紀錄，也是波音公司史上第6高的月訂單量。

綜合媒體報導，波音5月份新機訂單，當中包括中東航空巨頭卡達航空（Qatar Airways）大手筆採購的130架787夢幻客機及30架777X客機。但因為有3個客戶取消訂單，因此波音5月訂單淨增加量為300架，手頭訂單為5943架。

交機表現來看，波音5月份交付45架飛機，此為該公司連續5個月保持在40架以上。就個別機型來看，波音5月交付了31架737 MAX、7架787夢幻客機、5架777貨機、1架767貨機和1架737NG。

截至2025年迄今，波音已交付220架飛機，當中包括164架737 MAX、28架787、16架777、9架767和3架改裝為P-8的737 NG。

不僅如此，波音同日也公布公司5月有38架737MAX完成生產程序，此為美國政府容許該款機產量的上限。

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